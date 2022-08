Nepbankmedewerker (17) zit bij slachtoffer (83) aan tafel, steelt 1000 euro

Dankzij de tip van een oplettende voorbijganger heeft de politie maandag in Etten-Leur twee pinpasfraudeurs opgepakt. Ze probeerden een 83-jarige vrouw op te lichten. Eén van hen, een jongen van 17 uit Almere, zat bij haar binnen en deed alsof hij van de bank was. De ander wachtte buiten in de auto op hem. De jongen had duizend euro buitgemaakt, meldt de politie.

Malini Witlox Geschreven door

Een buurtbewoner zag een onbekende man bij de vrouw naar binnen gaan en vertrouwde het niet. Hij belde een politieagent die hij kende en vertelde wat er aan de hand was. De vrouw opende de deur voor de politieagent en zei dat ze van de 'bankmedewerker' niemand binnen mocht laten. Eenmaal binnen zag de agent de jonge dief bezig met bankpapieren. Bankpas meegeven

Volgens de vrouw was ze eerder op de dag door de bank gebeld, omdat iemand geld van haar rekening probeerde te stelen. Een bankmedewerker zou langskomen om haar te helpen. Ze moest dan wel haar pinpas en random reader meegeven. Een klassieke smoes, waar de politie vaker voor waarschuwt. De buurtbewoner die de politie waarschuwde, zag ook dat voor het huis van het slachtoffer een auto stond te wachten met daarin een andere onbekende man. Na de aanhouding van de 17-jarige nep-bankmedewerker was de auto plotseling verdwenen. De 22-jarige bestuurder van de auto is later op de avond alsnog opgepakt in zijn woonplaats Kudelstaart in Noord-Holland.