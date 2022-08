Weer hitteprotocol op de weg: zorg voor paraplu en voldoende water

Voor de derde keer deze zomer heeft Rijkswaterstaat een hitteprotocol ingesteld. Er worden woensdag namelijk tropische temperaturen verwacht. Daardoor kan het in de auto en op de weg wel erg heet worden. Rijkswaterstaat is op alles voorbereid, maar ook weggebruikers worden gewaarschuwd. Het hitteprotocol geldt van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds.

Tips

Neem een paraplu mee. Niet om je te wapenen tegen een regenbui, want die wordt niet verwacht. Een paraplu kan wel, als een soort van parasol, goed van pas komen om je tegen de zon te beschermen. Bijvoorbeeld als je met een oververhitte motor of andere panne stil komt te staan. Zet je auto niet op een willekeurige plek aan de kant. Hou de veiligheid van jezelf en andere weggebruikers in de gaten. Belangrijk is ook om voldoende water mee te nemen. Voor tijdens het rijden, maar mogelijk ook als je met pech wacht op de Wegenwacht of andere hulpverleners. Als je rookt: gooi de peuk niet weg. Dat kan tot bermbranden of erger leiden.

Gestrande weggebruikers kunnen gerust zijn: automobilisten met pech langs de weg worden sneller dan gebruikelijk geholpen. Het is namelijk geen pretje om bij een (voorspelde) temperatuur van 33 graden in de berm of op de weg te moeten wachten.

Het plan is om auto’s met problemen zo snel mogelijk van de weg te halen. Verder kunnen gestrande weggebruikers erop rekenen dat ze naar een tankstation een andere plek met voorzieningen worden gebracht.

Kortom: Rijkswaterstaat wil voorkomen dat mensen te lang stil komen te staan. Ook, omdat het asfalt door de hoge temperatuur extra warm kan aanvoelen. Smeltend asfalt wordt niet gevreesd: de deklaag van de rijkswegen bestaat uit Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) en dat is bestand tegen de hete zonnestralen.

Rijkswaterstaat houdt wel rekening met het koelen of nathouden van bruggen of delen ervan. Ook tijdens hete omstandigheden kan zout strooien een oplossing zijn. Een eigenschap van zout is dat het vocht uit de lucht kan opnemen en zo het asfalt kan koelen. Zo’n vaart zal het woensdag niet lopen.

Rijkswaterstaat houdt de verkeerssituatie de hele dag in de gaten via de camerabeelden die op de voet worden gevolgd door het personeel van de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond. Vooralsnog zijn er geen extra weginspecteurs nodig.