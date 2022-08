Monumentale boom afgebrand: drie tieners opgepakt

De politie heeft drie tieners aangehouden voor de brand aan de monumentale boom aan de Bandalaan in Eindhoven. Die raakte vorige week zo zwaar beschadigd, dat het sterk de vraag is of hij het overleeft. De brand zorgde voor veel verontwaardiging en verdriet in de buurt.

Sven de Laet

Meteen na de brand in natuurgebied Het Wasven ging de politie er vanuit dat het vuur zou zijn aangestoken. Er werd een onderzoek gestart, dat woensdagochtend leidde tot de drie aanhoudingen. Het gaat om twee verdachten van 16 en 18 uit Eindhoven, en nog een man van 18 uit Nuenen. Zij zitten vast en worden verhoord over hun rol en aandeel in de brandstichting. De plataan, is bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling en werd 262 jaar geleden geplant. Door het vuur is de stam van de boom zwartgeblakerd en zwaar beschadigd. Ook de vlonder eromheen werd door de brand verwoest. In 2009 werd de boom uitgeroepen tot de eerste 'wereldboom' van Nederland. De plek wordt regelmatig gebruikt om te trouwen of te rouwen. Crowdfunding

Dat rouwen gebeurt nu ook óm de boom, als bestaat er nog een kleine kans dat hij het overleeft. Om die kansen te vergroten, werd een doneeractie gestart. Daarop is inmiddels als ruim 6000 euro opgehaald.