Ambitieus Helmond Sport droomt al: 'Over drie jaar meedoen om promotie'

Helmond Sport wil de onderkant van de Eerste Divisie voorgoed achter zich laten. Als het aan de hekkensluiter van vorig seizoen ligt, zijn de jaren van ellende voorbij. Er wordt zelfs al gedroomd van Eredivisie-voetbal. Deze ambities worden niet onder stoelen of banken gestoken: “Beter een goede ambitie uitspreken dan helemaal geen ambitie”, stelt technisch manager Louis Coolen.

In Helmond was het al jaren duidelijk dat de club een nieuw stadion wil. Nadat geldschieter én voorzitter Philipp van Esch de club ging ondersteunen, zijn deze plannen in een stroomversnelling geraakt. Van Esch heeft ook aandelen bij KV Mechelen, de Belgische club waar Helmond sinds een paar jaar mee samenwerkt.

Dit moet dan gebeuren door middel van een driejarenplan. “De komende twee seizoenen willen we de nacompetitie halen." In seizoen drie ligt de lat nog hoger: “Echt meespelen om promotie”, legt Coolen uit.

De 31-jarige mandekker zegt daarover: “Als je naar de ranglijst kijkt en ziet dat ze twintigste eindigen, dan had ik wel een andere stap in mijn gedachten. Maar de plannen die ze hier hebben spreken mij heel erg aan."

“We hopen in het seizoen 2024/2025 naar een nieuw stadion te gaan. Dan moeten we niet met de laatste plaats in de Eerste Divisie aankomen”, stelt Coolen. Stap 1 is om sportief beter te gaan presteren. Dankzij een financiële injectie mede door de nieuwe voorzitter, kan technisch manager Coolen een betere selectie gaan samenstellen.

De oud-verdediger van onder andere ADO Den Haag hoefde dan ook niet lang na te denken: "Helmond wilde me heel graag hebben en dat is iets wat ik heel erg waardeer." Ook de gemoedelijke Helmondse sfeer vond de verdediger een groot pluspunt: “Buiten het veld is het allemaal heel sociaal en vriendschappelijk en dat ligt me heel erg.”

Naast Beugelsdijk haalde Coolen meer spelers met Eredivisie-ervaring:

Elmo Lieftink kwam over van De Graafschap,

Bram van Vlerken van Almere City,

Peter van Ooijen van FC Emmen.

Helmond Sport is met deze kwaliteitsimpulsen zo goed als klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. Louis Coolen heeft nog één wens: “We zijn aan het kijken of we ons in de voorhoede ons nog kunnen versterken.”

