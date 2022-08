Niels redt met zijn schepnet duizenden vissen: 'Niks doen is geen optie'

Niels Houben heeft al duizenden vissen gered die dreigden te sterven nu sloten en beken droogvallen. Woensdagmiddag stond hij in een poel achter zorginstelling Huize Padua bij Boekel. Dat is wat er nog over is van een sloot die grotendeels drooggevallen is. De vissen die er zwemmen probeert hij een veilig heenkomen te bezorgen.

Niels is van hengelsportkoepel Sportvisserij Zuidwest Nederland en probeert samen met Waterschap Aa en Maas en lokale hengelsportverenigingen zoveel mogelijk vissen te redden. Niels staat tot zijn middel in het water. Aan zijn buik hangt een apparaat dat met een draad het water in gaat. “Pas op”, zegt hij. “Raak het water niet aan. Het staat onder stroom.” De stroom zorgt ervoor dat de vissen suf worden en makkelijker te vangen zijn. Met zijn schepnet gaat Niels door het water en pakt zo de ene na de andere vis. “Elke vis is er weer eentje”, zegt hij. Het werk is hard nodig. “Deze poel staat binnen nu en twee weken helemaal droog. Om te voorkomen dat de vissen massaal dood gaan, proberen we er zoveel mogelijk te vangen.”

"Elke vis die we redden is er eentje.”