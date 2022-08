Jeugdcircus in plaats van zomervakantie: 'Je ruikt het zaagsel'

‘Wie wil er clown worden?’ was in 1961 de oproep in een lokaal krantje in Haaren. En ruim zestig jaar later laten nog steeds 65 kinderen hun zomervakantie schieten om twee weken lang circusartiest bij Il Grigio in Haaren te zijn. Tientallen volwassenen begeleiden ze: “De sfeer is uniek. Als je binnen komt lopen, ruik je het zaagsel en dan ben je bij het circus. Dan wil je, nee móet je erbij zijn.”

Bij de jongeren is Tom van de Ven (16) inmiddels een veteraan. Hij zit al elf jaar bij Il Grigio: “We hebben thuis een aardbeienkwekerij, dus in de zomervakantie kunnen we niet echt weg.”

Tom deed mee met jongleren, trampoline en springen door de hoelahoep. Dit jaar is hij clown Veto. En dat vindt hij het leukst: “Nu kan ik de mensen aan het lachen maken. Het publiek doet mee en reageert iedere dag anders. Vandaag zijn ze heel enthousiast. Dat is als clown best leuk.”

Jubileumvoorstelling

Dorpspastoor Verrijt had het vast niet durven dromen, toen hij de inmiddels beroemde advertentie in 1961 plaatste. Hij wilde gewoon dat er wat te doen was voor de jeugd in Haaren. Deze twee weken komen er nog steeds ruim tienduizend bezoekers naar zijn jeugdcircus kijken. Op de afgelopen twee coronajaren na was het ieder jaar feest in het gebouw aan de Bossebaan. En dus viert Il Grigio nu het zestigjarig bestaan.

Fiesta! Is de titel van de jubileumvoorstelling. Veertien acts zijn er, met clowns, goocheltrucs, acrobatiek en jongleurs. Voor kleine kinderen is alles prachtig en ze leven volop mee. Voor de volwassen kijker is het vertederend om te zien als het soms stroef gaat, doordat een jonge acrobaat of jongleur nog wat onbeholpen is.

Dikke matrassen

Want heel af en toe gaat het mis. Nooit écht natuurlijk, want zodra de kinderen de hoogte ingaan, zijn ze met een kabel gezekerd. Dikke matrassen voorkomen dat een jonge evenwichtskunstenaar lelijk terecht komt.

Ook Anja de Kort ging nooit op vakantie. Maar dat was in de jaren zestig heel gewoon. Ze begon op haar zevende en zit al 51 jaar bij Il Grigio: “Het lijkt als gisteren hoor”, lacht ze. “We kwamen in Haaren wonen en nadat ik drie keer als klein kind naar de voorstelling ging kijken, ben ik bij de eenwielers begonnen.”

'Het zit in je bloed'

Daarna deed Anja trampoline en acrobatiek. Toen ze te oud was, werd ze trainer en tegenwoordig maakt ze de roosters. Niet dat er ook maar één medewerker betaald krijgt trouwens, ook alle volwassenen zijn vrijwilliger: “We doen het allemaal samen, het is één familie. Of je nu voor het eerste jaar erbij zit of het tiende, dat maakt niet uit. Het blijft kriebelen, het zit in je bloed.”

De jubileumvoorstelling Fiesta van Il Grigio is nog tot en met 14 augustus te zien.