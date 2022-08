Sproei slim en ontdek het lek: zo bespaar je liters water

Door een dringend tekort aan oppervlaktewater roept Brabant Water op om minder drinkwater te gebruiken. Dat kan je met simpele aanpassingen doen maar ook het leren lezen van de watermeter en het slim leren sproeien van je tuin, hebben veel effect. Met deze vijf tips bespaar je liters per dag.

Brabanders gebruiken gemiddeld 50.000 liter water per jaar per persoon in en rondom huis. Dat blijkt uit cijfers van Brabant Water. De grootste verbruikers zijn de douche, het toilet en de wasmachine. In de zomer zorgen opblaaszwembadjes en tuinsproeiers voor honderden liters extra.

Met deze tips bespaar je binnenshuis liters water.

Slim sproeien. Geef de bloemen en planten water tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Overdag verdampt water snel door de zon en dan hebben planten weinig aan het water. Sproeien doe je liever één keer per week goed dan elke dag een beetje. Daar worden je planten sterker van. Verder geef je bij voorkeur met regenwater in een gieter water.

Fles met stenen in de wc. Iedere keer dat je doorspoelt verdwijnt er gemiddeld 9 liter water in de afvoer. Dat wordt een stuk minder als je het aantal liter water in de waterbak van je wc verminderd. Zet een fles water met stenen erin, zodat de fles niet omvalt, in de waterbak van je toilet. Op de plek van de fles komt geen water te staan waardoor er minder water via de waterbak verloren gaat. Dat kan wel anderhalve liter water per spoelbeurt schelen. Zorg er wel voor dat je spoelmechanisme niet verstoord raakt door de fles.

Ontdek het lek. Bij een lekkende kraan gaat per dag 100 liter water verloren en bij een lekkende toiletspoeling wel 600 liter. Een lek ontdekken is daarom erg belangrijk en daarvoor moet je je watermeter leren lezen. Sluit al het water in je huis af en noteer de cijfers die op de watermeter staan. Noteer daarna de cijfers die je krijgt als je water verbruikt. Als je vervolgens geen water verbruikt maar er wel verandering is op je watermeter, heb je een lek. Een debietmeter geeft altijd aan of er een lek in je huis is.

Hergebruiken. Gebruik water als dat kan twee keer. Ben je uitgezwommen in je opblaaszwembad? Pak een gieter en geef de planten water met zwemwater. Zet een teiltje in de douche zodat je met dat water nog een keer je wc kan spoelen. Vang regenwater dat van de dakpannen stroomt op en was er je auto mee.

Laat niks lopen. Laat water niet onnodig lopen. Een lange douche is lekker maar kort douchen is beter. Laat niet de kraan lopen als je je tanden poetst, jezelf scheert, inzeept of shampoo op je haren doet.

