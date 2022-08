Eerste Divisie gaat van start, zo liggen de kansen van de Brabantse clubs

De Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond van start. Door de degradatie van Willem II komen er maar liefst zeven Brabantse ploegen uit op het tweede hoogste niveau van Nederland. Nieuwkomers, trainers, routiniers en supporters blikken vooruit op de start van het seizoen van hun clubs.

Willem II

Freek Heerkens is blij met de steun die de fans van Willem II blijven geven na de degradatie: "Inmiddels zijn we over de tienduizend seizoenkaarten gegaan, dus ik hoop dat het stadion gewoon weer iedere week vol zit. Die steun zullen we hard nodig hebben."

Willem II kende een drukke transferzomer: "We hebben gekozen om spelers te halen die al wat ervaring hebben op dit niveau. Tot nog toe vind ik het stuk voor stuk goede spelers die de club heeft binnen weten te halen", vertelt Heerkens, die al tien jaar bij Willem II voetbalt.

In de laatste twee oefenwedstrijden maakte Willem II indruk. De 5-0 overwinning tegen Lyon valt op. Heerkens denkt dat de ploeg klaar is om de titelstrijd aan te gaan: "We zijn fit en laten bij vlagen leuk voetbal zien. Of we klaar zijn voor de competitie zal moeten blijken, maar dat gevoel heb ik wel."

NAC Breda

Iedereen in Breda hoopt dat NAC het seizoen beter doet dan de achtste plaats van vorig seizoen. Door de degradatie van PEC Zwolle, Willem II en Heracles Almelo weten de NAC-fans dat dit nog wel eens een behoorlijke opdracht wordt.

Boyd Lucassen, die overkwam van Go Ahead Eagles is realistisch: "Met alle concurrentie en sterke ploegen is plaatsing voor de nacompetitie het voor ons belangrijkste. Vorig seizoen hebben we kunnen zien hoe gek de play-offs kunnen lopen."

De voorbereiding verliep prima volgens de 24-jarige Lucassen: "We hebben een leuke groep die hard traint en heel graag wil. Ik denk dat we er wel aardig opstaan."

FC Eindhoven

De revelatie van vorig seizoen is zo'n beetje al hun smaakmakers kwijtgeraakt. "We zijn eigenlijk weer helemaal opnieuw begonnen", vertelt Maarten Peijnenburg. De verdediger, die al vier seizoenen het blauw-witte tenue draagt, bleef FC Eindhoven wél trouw.

De uitslagen in de voorbereiding vielen tegen. Eindhoven won alleen van Jong PSV (1-0) en amateurclub RBC (0-6): "Je ziet wel een bepaalde ontwikkeling in de ploeg", merkt Peijnenburg op. "We beginnen steeds meer aan het systeem te wennen en jongens weten wat ze moeten doen."

FC Den Bosch

De nummer elf van vorig seizoen, FC Den Bosch, zag het grootste gedeelte van de selectie in tact blijven. 'Verloren zoon' Danny Verbeek moet het vertrek van smaakmaker Soufyan Ahannach opvangen.

De voorbereiding van de Bosschenaren was volgens Verbeek niet optimaal: "Dat had te maken met veiligheidsredenen. De lokale driehoek heeft een aantal wedstrijden tegen profclubs verboden. Dat is jammer, je oefent liever tegen clubs die op hetzelfde niveau spelen", baalt Verbeek.

Over de doelstelling is de geboren Bosschenaar duidelijk: "We willen het beter doen dan afgelopen seizoen, dus dat betekent dat we in het linkerrijtje willen eindigen."

TOP Oss

TOP versterkte de selectie met maar liefst elf nieuwe spelers. Dankzij steun van ondernemers is het budget van de Osse club deze zomer flink opgeschroefd. TOP Oss wil doorgroeien en wegkomen uit het rechterrijtje.

Met nieuwe trainer Kristof Aelbrecht willen de Ossenaren doorgroeien. Zes weken geleden liet de Belg de PSV-jeugdopleiding achter zich voor zijn eerste klus als hoofdtrainer: "De oefenwedstrijden waren wisselvallig. Als je kijkt naar de speelwijze zijn er absoluut vorderingen gemaakt”, vertelt de oefenmeester.

"Wij moeten van wedstrijd tot wedstrijd kijken of we voor maximaal resultaat kunnen gaan en waar dat uiteindelijk eindigt zal moeten blijken", vertelt Aelbrecht over de Osse doelstelling.

Jong PSV

Mede dankzij de grote veranderingen bij het grote PSV, gebeurde er vanzelfsprekend ook veel bij de jonge Eindhovenaren.

Levy Leduc is volger van Jong PSV en denkt dat het zomaar eens een leuk seizoen kan worden: "Er is dit jaar veel doorstroom geweest vanuit Jong richting PSV 1, maar die plekken zijn opgevuld met O19 talenten die er ook zeker mogen wezen", vertelt Levy.

Helmond Sport

De ambities van Helmond Sport zijn voor iedereen duidelijk: de club wil binnen drie jaar meedoen om promotie. De Kattenmeppers kochten flink in deze zomer en gaan dit jaar strijden om deelname aan de play-offs.

Donderdag verscheen er een uitgebreid verhaal over de ambities van Helmond Sport.

Wie wordt er kampioen?

"Willem II is favoriet voor het kampioenschap", denken Verbeek, Peijnenburg en Aelbrecht. Alleen NAC-speler Lucassen wijst twee andere favorieten aan: "Ik verwacht veel van ADO Den Haag en Heracles Almelo."

Eerste speelronde met drie Brabantse onderonsjes:

FC Den Bosch - FC Eindhoven

Willem II - Jong PSV

NAC Breda - Helmond Sport

TOP Oss - Jong Utrecht