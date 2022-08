Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar 22-jarige drenkeling in de Maas

De politie heeft donderdag aan het begin van de middag een lichaam gevonden in de Maas bij Empel. Zij gaat ervan uit dat het gaat om de 22-jarige man die woensdagavond over boord sloeg in de Maas.

Het ongeluk gebeurde tussen Den Bosch en Kerkdriel, bij de ingang van het Máximakanaal ter hoogte van Empel. Donderdagochtend is de zoektocht rond kwart over tien hervat. Volgens de politie is de familie op de hoogte gebracht van de vondst. Ondanks dat officiële identificatie nog niet heeft plaatsgevonden, gaat ze er wel vanuit dat het om de 22-jarige man gaat. Wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden hij gisteren te water raakte, wordt door de politie onderzocht. Hulpdiensten rukten woensdagavond massaal uit maar moesten de zoektocht om elf uur staken omdat het donker werd. Familieleden zouden daarna nog wel gezocht hebben langs de oevers. De man zou volgens een 112-correspondent met drie anderen op een boot hebben gezeten en midden op de Maas overboord zijn geslagen. De politie kan dit niet bevestigen.

De zoektocht is donderdag hervat (foto: Bart Meesters - SQ Vision).

De zoektocht woensdagavond (foto: Bart Meesters - SQ Vision).

