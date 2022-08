Man (22) slaat overboord op de Maas, zoektocht in het water hervat

Hulpdiensten zijn nog altijd op zoek naar de 22-jarige man uit Sint-Michielsgestel die woensdagavond overboord is geslagen op de Maas. Dat gebeurde tussen Den Bosch en Kerkdriel, bij de ingang van het Maximakanaal ter hoogte van Empel. Donderdagochtend is de zoektocht rond kwart over tien hervat.

De landelijke politie leidt de zoekactie op de Maas donderdag. Ze zijn met boten op het water en zoeken met het landelijk team onderwaterzoekingen naar de jongeman. Volgens een 112-correspondent kwam ook een groot aantal familieleden donderdagochtend naar de Maas. Hulpdiensten rukten massaal uit maar konden woensdagavond niet verder zoeken omdat het donker werd. De jongeman zou volgens een 112-correspondent met drie anderen op een boot hebben gezeten en midden op de Maas overboord zijn geslagen. De politie kan dit niet bevestigen. Samenwerking

Tijdens de zoektocht woensdagavond zijn politie-eenheden van Oost-Brabant en Oost-Nederland ingezet, net als een duikteam van de brandweer. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat en een speciaal team van de politie dat zich bezighoudt met onderwaterzoekingen hielpen mee. De zoektocht eindigde woensdagavond iets na elf uur. Familieleden zouden daarna nog wel gezocht hebben langs de oevers. Hoe de man overboord kon slaan is niet duidelijk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

De zoektocht is donderdag hervat (foto: Bart Meesters - SQ Vision).

De zoektocht woensdagavond (foto: Bart Meesters - SQ Vision).

