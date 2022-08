FDF-voorman heeft vertrouwen in LTO in aanloop naar gesprek met Remkes

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) heeft vertrouwen in boerenpartner LTO Nederland als het gaat om het gesprek dat deze organisatie vrijdag heeft met het kabinet over de stikstofplannen. Volgens Van den Oever die in Sint Hubert woont, zijn er 'harde afspraken' gemaakt tussen de boerenorganisaties over het overleg. Hij wilde woensdagavond laat niet uitweiden over om wat voor afspraken het gaat.

Woensdagavond werd na urenlang beraad bekend dat LTO namens de wantrouwende boeren het gesprek met onder anderen stikstofbemiddelaar Johan Remkes aangaat. Volgens Van den Oever zitten de boerenorganisaties 'op één lijn' wat betreft de inhoud.

De FDF-voorman zegt dat er tijdens het boerenoverleg dat in Nijkerk plaatsvond 'één front' is gevormd. Discussie was er volgens hem vooral 'over de uitvoering', onder meer over wie er verder met Remkes aan tafel moest.

Nieuwe acties niet uitgesloten

LTO zal het verloop van het gesprek vrijdag terugkoppelen aan de andere boerenorganisaties. Pas daarna wil Van den Oever kijken wat FDF gaat doen. "Alle opties liggen op tafel", zegt hij daarover. Ook boerenacties de komende tijd sluit hij niet uit. "Boeren zitten op het puntje van hun stoel."

'Stikstofdeadline kan 5 jaar later'

Aan de vooravond van het gesprek met de boeren over het stikstofbeleid lijkt er een politieke opening te ontstaan. Het doel om de uitstoot al in 2030 te halveren kan desnoods worden verschoven naar 2035, stellen regeringspartijen volgens het AD.

"2030 is een puur politieke keuze", zegt een bron uit de coalitie tegen de krant. "De 25 miljard die gereserveerd is voor deze operatie loopt ook tot 2035, dus in die zin is er wel een haakje. En het bezwaar tegen die ambitieuze reductiedoelen zal ook wegsmelten als je 2030 loslaat."

