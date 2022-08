Pieptoon houdt Peter wakker, waar het geluid vandaan komt is een raadsel

Een hoge, aanhoudende pieptoon houdt Peter ter Horst uit Oss regelmatig wakker. De ene keer wat luider dan de andere keer en in de zomer is het nog vervelender. “Soms helpt het als ik de ramen dicht doe. Maar deze hoge toon is zelfs te horen met de ramen gesloten.” En hij is niet de enige, meer inwoners van Oss melden dat ze het raadselachtige geluid horen.

Peter maakte een opname van het geluid en plaatste dat op Twitter. Dat leverde de nodige reacties op, ook uit de buurt. Zelf woont hij in De Horzak, in het noorden van Oss. “Mensen die drie kilometer verderop wonen in Oss, horen het ook. Het is goed om te weten dat ik niet de enige ben.”

Ondertussen doen verschillende mensen suggesties wat de oorzaak kan zijn. Een warmtepomp in de buurt? “Lijkt me sterk dat een warmtepomp bij mij in de straat twee kilometer verderop ook te horen is.” Of misschien werkzaamheden in de omgeving? Maar ook dat is volgens hem niet mogelijk, omdat het geluid al jaren op en af te horen is, in verschillende frequenties.

Een andere suggestie zijn hoogspanningskabels in de omgeving. "Misschien komt het geluid daar vandaan, maar als ik onder de hoogspanningskabels loop, hoor ik het geluid niet."

Peter heeft melding gedaan van het geluid bij de gemeente Oss en heeft nog geen uitsluitsel gekregen over de oorzaak. “Ik hoop dat meer mensen het melden, want dan is de gemeente hopelijk genegen om er iets aan te doen.”