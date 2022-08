Belgen binden hond aan boom en gaan uren zwemmen

Een Belgisch gezin krijgt een forse boete voor het kwellen en mishandelen van hun eigen hond. De Belgen hadden hun hond woensdag aan een boom gebonden bij de parkeerplaats van de Galderse Meren bij Breda, terwijl ze zelf gingen zwemmen.

Een boa van Staatsbosbeheer werd rond vijf uur 's middags gealarmeerd omdat er een hond aan een boom was vastgebonden bij de parkeerplaats bij de recreatieplas. Volgens andere bezoekers zat de hond daar al sinds een uur of twee zonder water in de hitte. De temperatuur liep woensdagmiddag op tot boven de dertig graden.

'Lomp 3.0'

Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer noemt de actie van de Belgen ‘lomp 3.0’. “Je zou bijna gaan denken dat deze mensen geen hond mogen houden.”

Honden mogen tussen april en oktober niet op het strand van de Galderse Meren. Hoefakker maakt wel vaker mee dat een hond bijvoorbeeld in de auto wordt gelaten, maar zo extreem nog nooit. “Deze mensen gaan zelf uren naar het strand en laten hun hond zo achter. Dat kan echt niet.”

Volgens Hoefakker kunnen de Belgen een stevige boete verwachten voor kwelling en mishandeling van een dier. “Het Openbaar Ministerie gaat bekijken hoe hoog die boete zal worden, maar ik verwacht dat die wel ergens tussen de 500 en 1000 euro zal liggen.”

Dierenbescherming

De hond is met het Belgische gezin terug naar huis gegaan. Hoefakker verwacht dat de Belgische dierenbescherming zal worden ingelicht over deze actie, zoals dat in Nederland ook gebeurt. Die dienst gaat dan bekijken of de eigenaren van de hond wel geschikt zijn om een dier te houden.