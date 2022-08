Voor tonnen aan nep-parfum en nep-muziekoortjes gevonden in Roosendaal

Een 31-jarige man is opgepakt omdat hij nepspullen zou verkopen van onder meer Apple en JBL. Dat deed hij in een winkel aan de Molenstraat in Roosendaal. In een opslagplaats aan De Wetering in Oosterhout werd nog een flinke een voorraad nep-merkartikelen gevonden. De politie schat de totale verkoopwaarde van de artikelen op enkele tonnen.

De politie kwam de handelaar op het spoor na een tip van een advocaat van een van de merken. Alle nepartikelen zijn in beslag genomen. Ook in het magazijn in Oosterhout zijn duizenden dus nepartikelen gevonden. Er lagen onder meer bijna zevenhonderd muziekoordopjes, meer dan vijfhonderd controllers voor een spelcomputer en ruim achthonderd flesjes parfum. De producten zaten in verpakkingen die leken op die van de echte producten. De producent van één van de merkartikelen deed aangifte.