Met deze waterpomp worden vissen en insecten gered van de dood

Het water stond zo laag dat insecten en vissen dreigden te sterven. Libellen, kokerjuffers en de larven van de beekprik, een zeldzame vis. Door water van de ene naar de andere plek over te pompen, probeert waterschap De Dommel deze dieren te redden.

"Met die pomp kunnen we ongeveer vijf kilometer beek van water voorzien", zegt ecoloog Mark Scheepens van Waterschap De Dommel. "De pomp blijft aan staan tot het genoeg gaat regenen. Zo kunnen we het leven redden van allerlei insecten en vissen. Die kunnen niet zomaar naar een andere beek vliegen of zwemmen. Maar het is wel nodig dat ze blijven leven. Als de kokerjuffer geen eitjes kan leggen, komen er bijvoorbeeld in het najaar minder uit en dan hebben de vogels en vleermuizen weer minder te eten."

De insecten gedijen prima in het laagje grondwater dat er na een dag pompen staat. "Het wat is van prima kwaliteit. In Brabant zijn veel beken grondwatergevoed, dus een combinatie van grondwater en regenwater", zegt Scheepens. "De kritische soorten die niet tegen droogval kunnen, zijn hier erg mee geholpen."

In 2018 pompte het waterschap grondwater voor de eerste keer op deze manier over. Het ging toen om een noodmaatregel. Omdat uit de evaluatie bleek dat het goed werkte, werd besloten de methode vaker in te zetten als zeldzame insectensoorten in gevaar komen.