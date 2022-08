117 zakjes cocaïne verstopt in auto: Waalwijkse dealer (27) opgepakt

Liefst 117 zakjes cocaïne vond de politie woensdag in een auto van een 27-jarige inwoner van Waalwijk. De man kwam in beeld toen twee wijkagenten een voor hen bekende auto zagen rijden op de Groenewoudlaan. De betreffende auto was vaker gezien bij drugsactiviteiten in Waalwijk.

Op basis daarvan werd de auto door de twee wijkagenten op de Drunenseweg aan de kant gezet en gecontroleerd. Volgens de agenten oogde de chauffeur nerveus. Bij verdere controle van de auto vond de politie 117 zakjes cocaïne. Daarop is de chauffeur aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in en het bezit van harddrugs. De cocaïne is in beslag genomen. De verdachte zit nog vast.