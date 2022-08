Gewonden bij overval in Oud Gastel, bewoners bedreigd met wapen en beroofd

De bewoners van een huis aan de Oudendijk in Oud Gastel zijn donderdagnacht overvallen. Ze werden bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek en ook mishandeld. Twee bewoners raakten gewond. Niet door schoten, benadrukt de politie.

De daders gingen ervandoor met geld en een auto.

Vijf mensen

Op het moment van de overval waren er vijf volwassen mensen in het huis aanwezig. "Zo snel als de daders waren binnengekomen, zo snel gingen ze ook weer weg", laat een woordvoerder van de politie weten.

Toen de overvallers waren vertrokken, hebben de slachtoffers hulp gezocht en de politie gebeld. Die startte direct een onderzoek.

Politieonderzoek

In de omgeving is nog naar de overvallers gezocht, onder meer met een hond, maar zij werden niet meer gevonden.

Agenten die in de buurt surveilleerden, troffen enkele uren later de gestolen auto aan in een weiland langs de Rijpersweg tussen Oud Gastel en Stampersgat. De auto is getakeld en wordt op sporen onderzocht.

De twee gewonde bewoners zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Camerabeelden

De politie vraagt mensen met camerabeelden en mensen die iets hebben gezien dat verband kan houden met deze overval - bijvoorbeeld een auto die niet in de buurt thuishoort, vreemde mensen die zich verdacht gedroegen in de uren voor de overval - zich te melden.