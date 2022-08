Vrijwilligerstekort bij kindervakantieweken: 'We zetten alle middelen in'

Veel kinderen kijken er al weken naar uit: de kindervakantieweek. Aan het einde van de zomer staan er weer veel op de planning in onze provincie, meestal volledig georganiseerd door vrijwilligers. Maar die vrijwilligers zijn dit jaar lastiger te vinden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Sanne Hoeks Geschreven door

Bijna alle organisaties die wij benaderd hebben, gaven aan dat het dit jaar moeilijker was dan andere jaren om vrijwilligers te werven. Zo ook bij Stichting Doe-Week Dommelen, vertelt voorzitter Geoffrey van Gerven. Daar zijn volgens hem verschillende redenen voor. "We hebben al twee jaar geen Doe-Week kunnen organiseren door corona, waardoor de traditie, die van generatie op generatie werd overgedragen, onderbroken is."

Daarnaast vallen de schoolvakanties in de regio Zuid dit jaar erg laat en dat is voor veel organisaties een nadeel. "De kindervakantieweek houden we de laatste week van de vakantie en dan zijn de mbo-scholen, hbo-scholen en universiteiten alweer begonnen. Uit die groep hebben wij normaal gesproken veel vrijwilligers." Het blijft dus een strijd, maar ze zitten in Dommelen niet bij de pakken neer. "We zetten qua werving alle middelen in: van posters op lantaarnpalen en het rondbrengen van folders tot het delen op sociale media en het organiseren van een gratis feestavond voor alle vrijwilligers." Ook bij organisatie Hiep-Hoi, die de kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert, is er een flink tekort aan vrijwilligers. "Voorgaande jaren hebben we dit probleem nooit gehad. De verschillende oproepen die we hebben gedaan via sociale media en de lokale krant leveren helaas nog niet genoeg op. Maar er melden zich gelukkig wel steeds meer vrijwilligers en we gaan ervan uit dat het gewoon door kan gaan."

In Gemert hebben ze inmiddels genoeg vrijwilligers, maar Ruud Vermunt, voorzitter van Kindervakantieweek Gemert, ziet wel dat het elk jaar moeilijker wordt. "Het grootste deel van de vrijwilligers krijgen we wel bij elkaar, maar het is altijd lastig om die laatste 20 procent te vinden. En doordat we steeds meer kinderen krijgen die deelnemen, hebben we ook elk jaar meer vrijwilligers nodig." Ook in Helvoirt, Budel, Dommelen, Helmond, Nistelrode, Sint-Oedenrode, Uden en Oirschot herkennen ze de problemen. In Udenhout is het aantal vrijwilligers ten opzichte van 2019 zelfs gehalveerd. Een oplossing die door meerdere organisaties wordt gebruikt, is het inzetten van ouders van deelnemende kinderen. Zo is het in Nistelrode, Hapert en Helmond voor ouders van deelnemende kinderen verplicht om minimaal een dag mee te helpen.

