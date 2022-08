20 verenigingen moeten wijken voor 6 huizen: 'We zijn straks dakloos'

Woningbouwplannen in en om de kerk in Heeswijk-Dinther zorgen ervoor dat er zeker twintig verenigingen op straat komen te staan. Voor de bouw van appartementen moet dorpshuis Willibrordcentrum wijken. Het maakt Frans Jabobs van schietvereniging Hedilo radeloos. “We hebben geen idee waar we heen moeten. We zijn straks dakloos.”

Het sloeg afgelopen week in als een bom bij de gebruikers van het Willibrordcentrum. In de Sint-Willibrordkerk en rond de naastgelegen parochie komen zo’n veertig appartementen. “Nu is dat een heel goed plan”, zegt Joop Akkermans van het bestuur van het Willibrordcentrum. Maar dat er ook in hun dorpshuis naast de kerk zes woningen komen, kwam als een grote schok. Het gebouw van het Willibrordcentrum is eigendom van de parochie. Het dorpshuis huurt het gebouw voor een sociaal-cultureel centrum. “We doen dit helemaal zelfstandig. Alleen maar met vrijwilligers en zonder subsidie van de gemeente”, legt Akkermans uit. “Elke week zijn hier tweehonderd mensen bezig.”

Er waren al langer plannen om iets te doen met de kerk die nu een jaar leeg staat. Een eerder plan voor een gezondheidscentrum ging niet door. Al die tijd leek het er op dat wat er ook zou gebeuren rond de kerk, er plek zou zijn voor het dorpshuis. Tot de nieuwste plannen kwamen. De parochie heeft per 1 januari de huur opgezegd en in het gebouw komen appartementen. “De gemeenschap van Heeswijk raakt een clubhuis kwijt”, treurt Akkermans. “Wij zijn gedoemd te moeten verdwijnen. Het is gek dat twintig verenigingen weg moeten voor zes huizen. Er zit veel liefde in het dit gemeenschapshuis.”

