Wijnboeren denken aan topjaar maar zijn bang voor wespenplaag

Door het droge en warme zomerweer kunnen de Brabantse wijnboeren een fantastisch wijnjaar tegemoet gaan. Maar spannend blijft het wel, want de laatste weken voor de oogst in september of oktober zijn cruciaal voor de opbrengst en kwaliteit van de goddelijke drank. Dit keer kan een wespenplaag zomaar voor een zure nasmaak gaan zorgen. “Het zijn er nu erg veel en ze eten heel graag druiven", zegt wijnboer Ron Langeveld uit Chaam.

De wijnranken staan er vrijdag prachtig bij op Langevelds biologische wijngaard Dassemus. Hij heeft maar liefst vijf hectare, dat zijn zo’n 7,5 voetbalvelden, vol met rode en witte druiven. “Het is op dit moment echt fantastisch, maar het gaat om het laatste stukje hè. Er liggen namelijk altijd plagen op de loer”, tempert de wijnboer meteen de verwachtingen.

"Wespen zijn wel een dingetje hoor."

Zo kan het in die ‘belangrijke laatste weken’ nog veel gaan regenen, kunnen er schimmels komen en ziektes. Maar Langeveld is misschien wel het meest bezorgd over de grote hoeveelheid wespen dit jaar. “Dat kan wel een dingetje zijn hoor. In 2020 hadden we er ook veel. Die hebben toen zo’n drieduizend kilo aan druiven weggegeten.” In dat jaar heeft de Langeveld rond de wijngaard wel zeven wespennesten weggehaald. Maar dat was geen gemakkelijke klus. “De nesten zijn moeilijk te vinden. De wespen zitten vaak in een boom, in de grond of in een slootje. En daar komt nog bij dat ze wel twee kilometer van hun nest vandaan vliegen.”

"Dit jaar kan het alleen maar beter gaan."

Ondanks de mogelijke 'gevaren’ loopt vooralsnog alles volgens plan en kan het een heel goed wijnjaar worden. "Maar dat zeggen we liever als de druiven straks zijn geplukt en binnen in de kelder liggen. Dit jaar kan het alleen maar beter gaan."

Sommige druiven beginnen al te kleuren (foto: Jan Waalen).

Hoe compleet anders was het vorig jaar. 2021 bleef koud en nat. De bloei in de wijngaarden kwam pas laat op gang en veel wijnboeren kregen te maken met schimmels in hun druivenstokken. “Dat was voor mij het slechtste seizoen in de afgelopen tien jaar. Dit jaar kan het alleen maar beter gaan”, vertelt wijnboer Paul Bosse van Domaine de Brabantse Wal in Ossendrecht.

"Het is helaas een goed wespenjaar."

Volgens de wijnboer in de Zuidwesthoek heeft de hitte deze zomer ook een keerzijde. “Normaal haal je het blad voor de trossen weg om mee zonlicht te geven. Wie dat te vroeg heeft gedaan, kan last hebben van zonnebrandschade. Gelukkig hebben wij dat niet.” Bosse is positief, maar noemt net als Langeveld wel de wespen als een probleem. “Het is helaas een goed wespenjaar zeg maar. Een aantal rassen zijn vroeger rijp en krijgen te maken met de wespen die de druiven opeten.” De wijnboer houdt er vertrouwen in dat de insectenplaag onder controle te krijgen is.

"Onze wijn leeft ook heel erg buiten Brabant."

Van zure wijn hoeft ook dit jaar geen sprake te zijn. De komende zes weken gaan de druiven rijpen. “Als ze de laatste weken veel zon hebben, gaan de suikers omhoog en krijg je een rijpere druif die meer alcohol kan geven. En dat heeft invloed op het eindresultaat.” Met zijn wijngaard hoopt Bosse dit jaar zo’n vijf- tot zevenduizend flessen witte wijn te maken. Wijnboer Langeveld in Chaam verwacht dit jaar weer zo’n twintigduizend flessen wijn te kunnen bottelen. En die flessen gaan voornamelijk de provincie uit. Een derde wordt geëxporteerd naar liefhebbers van de Brabantse wijn in Japan, Canada en Scandinavië.

De wijnranken staan er goed bij (foto: Jan Waalen).

Langeveld ziet ook groeiende belangstelling voor de Brabantse wijn boven de rivieren. Hij heeft zelfs een nieuw stuk aangeplant om meer te kunnen produceren. “Wij zijn een biologische wijngaard en natuurwijn leeft heel erg in de Randstad.”

"Nog een lange weg te gaan."

Brabant, met vijftien professionele wijngaarden, telt inmiddels mee bij vinologen. De wijnen worden regelmatig bekroond vanwege de uitstekende kwaliteit. En daar draagt de klimaatverandering haar steentje aan bij. Volgens meteorologen heeft het zuiden van Nederland hetzelfde klimaat als de Bourgogne in 1970. En dat staat voor goede wijnen. Toch hoeven we er voorlopig niet op te rekenen dat we straks uitsluitend Nederlandse wijn kunnen drinken. “Dat wordt lastig. We drinken in Nederland 350 miljoen flessen per jaar en produceren er ongeveer 1 miljoen met alle wijngaarden bij elkaar. Dus we hebben nog een lange weg te gaan.”