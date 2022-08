Politie Oost-Brabant weert nieuwe vrijwilligers

De politie in Oost-Brabant accepteert geen nieuwe politievrijwilligers meer. Volgens de politie is er namelijk te weinig capaciteit om nieuwe vrijwilligers aan te nemen. Eerder dit jaar hoopte ze juist nog dat met het aantrekken van vrijwilligers 'lucht zou komen' bij de eenheid.

Er zijn wel vrijwilligers bij de politie gestart de afgelopen tijd, maar dan gaat het vooral om mensen die specialismen hebben die de politie gebruiken kan, waaronder in de 'financieel-economische-, digitale- of zedenrecherche'.

'Heel welkome versterking'

Eerder dit jaar noemde de politie Oost-Brabant vrijwilligers nog 'snelle winstpakkers'. "Het is heel welkome versterking, vrijwilligers zorgen voor andere inzichten en vakkennis", aldus de politie in januari.

De tekorten bij de eenheid Oost-Brabant zijn geen uitzondering. Ook elders in het land kampt de politie met capaciteitstekorten, onder meer door vergrijzing en een gebrek aan toevoer van nieuwe agenten uit de politie-opleiding. Het opleiden en keuren van vrijwilligers vereist extra capaciteit.

'Moeilijke keuzes'

Burgemeester Paul Depla van Breda waarschuwde eerder deze week nog over 'moeilijke keuzes' bij de politie in West-Brabant. In een brief aan de gemeenteraad schreef de burgemeester dat de personeelstekorten nog jaren gaan duren. "Het mag duidelijk zijn dat niet alles meer kan", besloot Depla.

