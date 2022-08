Groot verdriet om Erdem (21) die verongelukte in Turkije: 'Ben in shock'

“Ik ben nog steeds in shock”, vertelt Bayram Yesiloglu zaterdag vanachter de bar in restaurant Mevlana in Kaatsheuvel. Hier werkte hij een jaar lang, vaak zes of zeven dagen in de week, samen met de 21-jarige Erdem. Hij overleed donderdagnacht in de Turkse stad Aksaray bij een auto-ongeluk. “Ik zag hem vaker dan mijn eigen vrouw", aldus Bayram.

Carlijn Kosters Geschreven door

“De manier waarop, dat het zo onverwachts is en er nog zoveel vraagtekens zijn. Het is allemaal zo verdrietig”, zegt Yesiloglu aangedaan. Hij is verdrietig en vermoeid. “Ik heb nog gekeken hoe die paal zo heeft kunnen vallen op de auto. Maar tegelijkertijd weet ik best dat die antwoorden het niet minder verdrietig maken.” Het verlies is groot voor Erdems omgeving. “Hij was een hele lieve jongen. Echt een grappenmaker”, vertelt zijn collega. “Een allemansvriend, die niet vies was van hard werken. Hij had geen vijanden en was heel ambitieus. Dat merk je nu ook wel, als je ziet hoe verdrietig iedereen is.”

”We hebben het er echt heel moeilijk mee.”

Nadat het slechte nieuws op vrijdag het restaurant bereikte, besloten de collega’s van Erdem wat eerder naar huis te gaan. “Het was strijden om de dag door te komen, we hebben het er echt moeilijk mee. Hoe het kon gebeuren en wat er is gebeurd, is voor ons nog een groot vraagteken”, vertelt Yesiloglu. “Alleen de jongen die ernaast zat, Ismail, weet het. Maar of hij überhaupt nog leeft, weten we niet.”

“De jongens waren heel close samen.”

Ismail was de beste vriend van Erdem. “Ze waren heel close samen en hij kwam hier ook wel vaker”, weet de collega te vertellen. Maar hoe het nu met hem gaat is nog niet bekend. “Als hij nog leeft, ligt hij denk ik in coma. We kunnen zijn telefoon in elk geval op geen enkele manier bereiken. Als Ismail ooit nog ontwaakt, denk ik dat hij het hier heel moeilijk mee krijgt. Hij zat natuurlijk achter het stuur, dus hij zal zich wel verantwoordelijk voelen.” Zaterdagmiddag wordt Erdem begraven in Turkije. “Ik kan er helaas niet op tijd bij zijn, omdat ik volgende week pas naar Turkije kan”, zegt Yesiloglu. “Maar ik kan eigenlijk nergens anders aan denken. Op 15 augustus zou hij hier weer aan het werk gaan, na zijn vakantie. Ik denk dat dan de echte klap komt, omdat ik dan voel dat hij écht niet meer terugkomt.” Bij de Süleymaniye-moskee in Tilburg is ook met grote verslagenheid gereageerd. Erdem kwam daar geregeld langs, net als zijn ouders, zo vertelt Mazhar Yozgat. "Het was een hele lieve jongen. Als zijn ouders terug zijn gaan we langs om ze te condoleren."