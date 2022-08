Xavi Simons na eredivisiedebuut voor PSV: ‘Ik ben niet perfect’

Waar het voor veel spelers bij PSV voelde als een tussendoortje, was de wedstrijd tegen FC Emmen voor Xavi Simons juist wel bijzonder. Na avonturen bij FC Barcelona en Paris Saint-Germain maakte de middenvelder zaterdagavond zijn eredivisiedebuut. Hij genoot van de supporters en het stadion.

“Ik ben nog een jonge speler. Ik heb nog een hele carrière voor mij. Er zijn nog genoeg dingen om te verbeteren. Ik ben zeker niet perfect.” Waar hij zich moet verbeteren wil de middenvelder niet zeggen. “Dat is iets tussen mij en de trainer.”

Het wordt toch wel gezien als een stunt dat Xavi Simons tegenwoordig voetbalt in het shirt van PSV. De jonge middenvelder staat bekend als een groot talent en hij wil die belofte inlossen bij de Eindhovense club. Maar de voetballer zelf tempert de verwachtingen.

Terug naar Simons, die genoot van zijn eredivisiedebuut in een vol Philips Stadion. “Het waren mijn eerste 90 minuten. Ik heb er van genoten. Het stadion is prachtig en zeker wanneer de supporters ons toezingen.”

Ruud van Nistelrooij vervolgt zijn verhaal: “Hij is een echte professional. Hij is nog maar 19 jaar oud, maar neemt al een hoop ervaring met zich mee.”

De trainer zelf was lovend over Simons. “Iedereen verwacht dat hij het verschil kan maken en dat doet hij ook. Hij is vlug in de duels maar schakelt ook goed om. Hij heeft fantastische kwaliteiten.”

Het feit dat het voor de middenvelder pas zijn eerste 90 minuten waren geeft aan dat hij nog geen onbetwiste basisspeler is. “Iedereen wil gewoon spelen en genieten, maar er is veel concurrentie. We zijn een hecht team en iedereen vecht voor zijn plek.”

Dinsdag wacht voor PSV de cruciale wedstrijd tegen AS Monaco. Met een verleden bij Paris Saint-Germain kent de middenvelder de club goed. “Het is een heel fysiek team. Vooral in de één tegen één situaties zijn ze sterk. Maar wij kijken naar ons eigen team. Het gaat goedkomen.”

LEES OOK: PSV is bij seizoenstart snel klaar met FC Emmen en wint met ruime cijfers