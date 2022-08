PSV slaat megaslag en houdt Sangaré uit handen van buitenlandse topclubs

PSV heeft het contract van sterkhouder Ibrahim Sangaré (24) opengebroken en verlengd tot de zomer van 2027. De Ivoriaanse middenvelder werd gevolgd door diverse grote Europese voetbalclubs. Onder meer Chelsea, Manchester United en Liverpool waren voor hem in de markt.

In september 2020 kwam Sangaré over van het Franse Toulouse. De Ivoriaan debuteerde op 18 oktober dat jaar en hij werd meteen een vaste waarde in het elftal van Roger Schmidt. Ook de nieuwe PSV-coach Ruud van Nistelrooij ziet in Sangaré een belangrijke basiskracht. De fysiek sterke middenvelder brengt balans in het elftal en stopt veel gevaarlijke aanvallende middenvelders af.

Duidelijkheid

Directeur Voetbalzaken John de Jong is verheugd over de contractverlenging van Sangaré: ‘’Het mag duidelijk zijn dat Ibrahim een interessante speler is voor veel clubs. Daarom zijn we blij dat hij heeft gekozen om zijn contract te verlengen. We hebben met PSV de ambitie om ons ten opzichte van vorig voetbalseizoen te verbeteren en Ibrahim wil daar graag zijn bijdrage aan leveren. Daarom is het zo goed dat hij vroeg in augustus duidelijkheid geeft aan PSV.’’

Ook Sangaré zelf is blij: ‘’Sinds de eerste dag voel ik me hier thuis", laat hij weten. "De manier waarop ik word ontvangen en hoe de mensen hier met me omgaan, maakt me heel blij.’’

Het nieuws volgt een dag na de 4-1 overwinning van PSV op FC Emmen. In die wedstrijd bleef Sangaré de hele wedstrijd op de bank. Hij werd gespaard voor de belangrijke wedstrijd komende dinsdag tegen AS Monaco. PSV strijdt met de Franse club om een plaatsje in de laatste voorronde voor de Champions League. In Monaco speelde PSV met 1-1 gelijk.

