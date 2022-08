Shama had nooit wat met hardlopen, nu traint ze vol voor de Singelloop

Gezocht: onsportieve mensen die willen hardlopen. Met die opmerkelijke oproep wil de Singelloop, die in oktober in Breda wordt gehouden, meer mensen aan het bewegen krijgen. De 41-jarige Shama uit Breda-Noord reageerde op die oproep. Inmiddels is ze, onder begeleiding van een coach, al twee maanden aan het trainen. Ze veranderde van een onsportieve vrouw in een gemotiveerde hardloopster. Shama is daarmee uitgegroeid tot het boegbeeld van de Singelloop en ze moet andere mensen ook inspireren om te gaan bewegen.

Op zondagmorgen trekt Shama onder toeziend oog van haar man en twee dochters haar hardloopkleren aan. Tijd om te gaan trainen onder begeleiding van haar coach Guido. "Aanvankelijk zag ik het nut niet van hardlopen, maar nu ik bezig ben vind ik het hartstikke leuk", zegt Shama. "Ik merk dat ik mijn gedachten kan verzetten en mijn hoofd leeg maak." Een grote steun is coach Guido Tap. Die geeft aan hoe ze het moet aanpakken. "Niet te snel, let op je ademhaling: dat soort tips en begeleiding helpen natuurlijk wel." De belangrijkste motivatie voor Shama om mee te doen is haar gezondheid. "Dat ik goed in mijn vel zit, dat ik gezond blijf en nog heel lang kan blijven genieten." Na het hardlopen voelt ze zich ook een stuk beter. "Dan denk ik, ik heb weer wat gedaan." Een gezin, werk en studie: het leven van Shama is druk. En om dan nog tijd vrij te maken om te sporten is voor Shama een uitdaging. "Het is even puzzelen. Maar als ik zeg dat ik ga trainen, dan ga ik dat ook doen", zegt ze vastberaden. "Het moet uit jezelf komen. Je moet gemotiveerd zijn", vertelt coach Guido. Hij is ervan overtuigd dat mensen die liever op de bank hangen niet zomaar gaan sporten. Bij Shama zit het wel snor met de motivatie. Ze denkt op 2 oktober tijdens de Singelloop probleemloos de vijf kilometer te kunnen lopen. En ook na de Singelloop is ze van plan om te blijven rennen. De Singelloop hoopt een zo breed mogelijk publiek te trekken, zegt Olivier Stulemeijer van de organisatie. Daarin past de deelname van een druk bezette moeder uit Breda-Noord perfect. Bij de Singelloop hopen ze dat meer mensen haar voorbeeld gaan volgen. Shama is het levende bewijs: bijna iedereen kan hardlopen.

Shama gaat vol voor de 5 kilometer tijdens de Singelloop.

Hoe de eerste training van Shama verliep zie je in deze video van de Singelloop: