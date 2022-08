Organisatie na ongeluk Highland Games: 'We zijn er kapot van'

Met grote verslagenheid wordt er gereageerd op het vreselijke ongeluk dat een 65-jarige inwoner van Geldrop trof bij de Highland Games in Geldrop. Hij werd geraakt door een zware metalen bal die verkeerd werd weggeslingerd en per ongeluk over de heg in een naastgelegen bloemenveld terecht kwam, waar het slachtoffer net wandelde.

Voorzitter Adri Geerts van de organiserende Stichting Village Marketing Geldrop-Mierlo is zeer geraakt door het ongeluk. "Wij zijn flabbergasted dat zoiets kan gebeuren. Je verwacht het niet, het is de grootste ramp die ons kan overkomen met zijn allen. We zijn er kapot van."

"Ik voel mij superbetrokken bij het evenement en alle mensen die daar zijn", zo gaat hij verder. "Dat iemand dan komt te overlijden door een ongeluk, dat maakt me superverdrietig". Ook Loco-burgemeester Hans van de Laar is zichtbaar aangedaan. "Wij zijn allemaal zeer onder de indruk van dit vreselijke ongeluk. Ons medeleven gaat enorm uit naar de nabestaanden."

Hoe het ongeluk kon gebeuren is gissen voor Van de Laar. "De kogel is in het bloemenveld naast het speelveld terechtgekomen, in een scheve lijn. Waarschijnlijk was het slachtoffer daar aan het wandelen, want het terrein was vrij toegankelijk", aldus de loco-burgemeester. Ook Geerts van de organisatie durft geen uitspraken te doen over hoe het kon gebeuren: "het wordt door de politie onderzocht en daar zullen we op moeten wachten."

De politie kijkt samen met de gemeente of er een vergunning nodig was geweest voor het evenement. De organisatie had die nu niet aangevraagd, omdat ervan uitgegaan werd dat de permanente evenementenvergunning van het Landgoed Kasteel Geldrop voldoende zou zijn, aldus een woordvoerster van de gemeente. Ze wijst erop dat de organisator Highland Games Federatie Nederland (HGFN) ervaring heeft met dit soort wedstrijden. Voorzitter Tommy de Bruijn van de HGFN ontkent tegenover Omroep Brabant dat zij het evenement hebben georganiseerd "Wij zijn gewoon een vriendengroep, die zich graag bezighoudt met highland games."