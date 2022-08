112-nieuws: brand beschadigt huizen in Helmond • bedrijfsongeluk in Cuijk

05.38

Het dak van een huis aan het Kempenhof in Helmond is zondagnacht beschadigd geraakt tijdens een brand. Het vuur brak volgens een 112-correspondent uit in de aanbouw van een huis hiernaast. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon zo erger voorkomen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Volgens buurtbewoners was er bij hetzelfde huis in het verleden ook al eens brand.