Vermiste man dood gevonden in greppel Bergeijk, mogelijk onderuit met motor

In een greppel aan de Diepveldenweg in Bergeijk is maandagavond een overleden man gevonden. Het gaat volgens de politie om een 21-jarige man uit Hapert. De man werd sinds zondag vermist.

Het lijkt te gaan om een noodlottig ongeval, zo meldt de politie, die maandagavond verder onderzoek doet aan de Diepveldenweg. De weg is niet afgesloten voor verkeer.

Mogelijk is de man verongelukt met zijn motor, die vlakbij de vindplaats van het lichaam is gevonden. Volgens een 112-correspondent is de 21-jarige vermiste uiteindelijk gevonden door familie tijdens een zoekactie. De politie gaat er voorlopig vanuit dat niemand anders bij het ongeval betrokken is geweest.

Diepe greppel

De greppel waarin de man gevonden is is zo'n twee meter diep, meldt een 112-correspondent. Ook is de sloot dichtbegroeid, waardoor de motor en de man maar amper te zien waren vanaf de weg. Naar de man werd sinds zondag gezocht, omdat al enige tijd geen contact met hem was geweest.

De Diepveldenweg ligt er nog niet lang, deze is 14 april in gebruik genomen.