112-nieuws: vermiste man dood gevonden in greppel • schuur in brand

15.00

Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt nadat hij gevallen was op de Ramgatseweg in Raamsdonksveer. De man reed in een kuil in het fietspad en kwam flink ten val. Hij liep daardoor een hoofdwond op en was even buiten kennis.. Naast twee ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De fietser is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.