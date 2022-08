Chloe (12) zorgt deze zomer voor zieke egels: 'Ze hebben het heel lastig'

Egeltjes staan niet bepaald bekend om een hoog knuffelgehalte, maar Chloe Nuijten uit Tilburg laat zich daar niet door afschrikken. Met haar 12 jaar is ze de jongste vrijwilliger in de egelopvang in Roosendaal, waar ze zich vol passie en toewijding inzet voor ontheemde egeltjes. “Ze prikken wel, maar ze zijn ook heel lief.”

Als het aan haar had gelegen, was Chloe zelfs nog op jongere leeftijd begonnen. Maar toen ze zich twee jaar geleden aanmeldde, vonden Dré en Conny Scheeres van de egelopvang haar nog te jong. Inmiddels is ze een niet meer weg te denken kracht in Roosendaal. Hygiëne, dat staat voorop in alles wat ze moet doen, weet Chloe. Daarom draagt ze twee paar handschoenen over elkaar, ontsmet ze heel vaak haar handen en gooit ze schoonmaakdoekjes na eenmalig gebruik weer weg. Geroutineerd rolt ze het vliegenscherm op dat de kooitjes afdekt. “Anders kunnen vliegen eitjes leggen in het eten en dan kunnen de egels maden krijgen. Dat is niet goed en dan worden ze weer ziek.”

"Vaak houdt de belangstelling na een paar keer weer op, maar Chloe blijft fanatiek."

Tien jaar was Chloe toen haar moeder haar wees op een oproep voor vrijwilligers in de egelopvang. “Ik hou van alle dieren en egels hebben het nu heel lastig, dus het leek me heel leuk om die te helpen.” Hoewel ze nog jong was, mocht ze toch een keer komen kijken en vanaf haar elfde mocht ze zelfs meehelpen met het schoonmaken van de hokken. Dré en Conny Scheeres ontdekten al snel de aanhouder in haar. “Vaak houdt de belangstelling na een paar keer weer op, maar Chloe blijft fanatiek”, zegt Dré. “Ze draait volop met de andere vrijwilligers mee. Hoe meer ze komt, hoe beter.”

“Toen ik de eerste keer een egel hoorde kwaken dacht ik: is dit een eend?”

“Je weet nooit wat er binnenkomt”, legt Chloe uit terwijl ze een piepjong egeltje uit zijn kooitje tilt. Het beestje rolt zich op tot een bal waarin het mondje ook voor Chloe moeilijk te vinden is. “Iedere egel heeft zijn eigen mapje en daarin kan ik zien wat de egel nodig heeft.” Dit jonkie is toe aan bijvoeding, leest ze. Haar ogen gaan stralen als ze uitlegt hoeveel voldoening het geeft om een egel op gewicht te brengen. “Vooral met de baby-egels is het verschil groot. Ze wegen soms maar honderd gram als ze hier naartoe gebracht worden. Wij zorgen er dan voor dat ze zwaarder worden en met 500 gram weer weg kunnen.”

Foto: Tonnie Vossen.

Ze ontdekte de eigenaardigheden van egels en leerde ook dat ze bijzondere geluiden kunnen maken. “Toen ik de eerste keer een egel hoorde kwaken dacht ik: is dit een eend?” Inmiddels weet ze welk signaal de egel daarmee afgeeft. “Het is niet goed als een egel dat doet, want dan heeft die pijn of stress.”

"Ik moet ook nog rekening houden met school."