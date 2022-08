Jan boert al 30 jaar biologisch en geeft dat graag door aan zijn zoon

Bart (links) kan niet wachten om de bioboerderij van zijn vader Jan (rechts) op een dag over te nemen (foto: Jan van den Broek). Jan, Cécile en Bart werken op een biologische manier (foto: Jan van den Broek). Volgende Vorige 1/2 Bart (links) kan niet wachten om de bioboerderij van zijn vader Jan (rechts) op een dag over te nemen (foto: Jan van den Broek).

Jan van den Broek (68) gaat al dertig jaar lang biologisch te werk op boerderij 't Schop in Hilvarenbeek. Dat doet hij samen met zijn vrouw Cécile vanuit de overtuiging de wereld beter achter te laten voor de volgende generatie. Ondanks de stikstofplannen die de toekomst van sommige boerenbedrijven doet wankelen, aarzelt zoon Bart geen moment om de bioboerderij van zijn ouders over te nemen. Het verhaal van de familie is zondag te zien in de documentaire Boeren met de natuur.

"Verbeter de wereld begin bij jezelf", met dat gedachtegoed begon Jan dertig jaar geleden op de boerderij. "Ik ben een oude hippie uit de jaren 70. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om de wereld slechter achter te laten voor mijn kinderen en kleinkinderen." Daarom gaat al het werk op de boerderij op een natuurinclusieve manier. "Wij begrazen met onze koeien gronden die toch niet te gebruiken zijn voor teelt. Dat verbetert de kwaliteit van de grond. Door de koeien daarnaast goed te behandelen, hebben we na een tijdje biologisch vlees."

"We boeren al vier generaties lang."

Die manier van werken was vroeger wel anders. "Wij boeren al vier generaties lang maar dat ging niet meteen biologisch", vertelt Jan. "Mijn opa begon honderd jaar geleden met een gemengd bedrijf met koeien, varkens en ander vee, maar ook landbouw." Jans vader gooide het roer om maar nog altijd niet op de biologische manier. "Hij ging uitbreiden met melkkoeien. Veel boeren breidden in die tijd uit maar op een gegeven moment koos mijn vader ervoor om niet nog groter te worden."

"Zinvol omgaan met de natuur én boterhammen verdienen."

Dat plantte een zaadje bij Jan en zijn vrouw Cécile die de boerderij overnamen. "Ik ben na gaan denken over hoe ik zinvol om kan gaan met de natuur en er toch een boterham mee kan verdienen. We besloten over te gaan naar biologisch boeren." Naast de duurzame werkwijze die de familie gebruikt, heeft de boerderij een moestuin waar bezoekers zelf gewassen kunnen plukken en mee kunnen helpen. Alles wordt rechtstreeks aan de mensen verkocht in de streekwinkel. Bart, de zoon van Jan, die als vierde generatie actief is op de boerderij, kan niet wachten om de bioboerderij op een dag over te nemen. Zo vertelt hij in de documentaire: "Het voelt als een eer om het te mogen doen."

"Het zou raar zijn als de toekomst van ons bedrijf in gevaar komt."

De stikstofplannen van het kabinet spelen daarbij geen rol, legt Jan uit. "Wij boeren biologisch op onze manier. Het zou raar zijn als de toekomst van ons bedrijf daarmee in gevaar komt. Gelukkig ziet Den Haag de biologische manier als oplossing voor de toekomst. Dat denken wij zelf ook." De boer denkt dat de keuze die zij dertig jaar geleden maakten niet alleen het klimaat goed doet, maar ook het voortbestaan van het bedrijf. "Onze Bart had het denk ik niet gedaan als we vijfhonderd koeien in een megastal hadden. Voorlopig gaan we dus verder met tachtig koeien op onze manier." In de documentaire 'Boeren met de natuur' verkent programmamaker Lout Donders het landleven op bioboerderij 't Schop in Hilvarenbeek. 'Boeren met de natuur' vertelt het verhaal over familie, traditie en transitie op de boerderij. De documentaire is zondag om 12:00 uur te zien bij Omroep Brabant. Bekijk hier alvast de trailer.