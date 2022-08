Omleidingsborden genoeg maar St. Willebrord op slot tijdens La Vuelta

Wegafsluitingen, omleidingen en parkeerverboden. West-Brabant gaat tijdens de doorkomst van de Spaanse wielerkoers La Vuelta op 21 augustus zo goed als op slot. En die maatregelen kunnen niet overal op begrip rekenen.

De dorpen en steden kleuren die dag niet alleen rood voor La Vuelta, maar ook geel van de honderden omleidingsborden. Inmiddels hebben de gemeenten waar de derde etappe doorheen gaat hun verkeersregime aangekondigd. En dat vergt best wel wat van de inwoners.

Uitgerekend in wielerdorp St. Willebrord worden de maatregelen niet door iedereen positief ontvangen. “Dat wordt weer een dagje thuis uitzingen. Op geen enkele manier kun je het dorp uit”, schrijft inwoonster Charlotte in een bericht op Facebook.

De renners draaien op die zondagmiddag rond halfvijf hun rondje door het centrum van St. Willebrord. Een doorgang die slechts enkele minuten duurt, maar waarvoor de inwoners tussen 12:20 en 18:20 ingeklemd zitten in het parcours. Het dorp is urenlang niet of nauwelijks bereikbaar.