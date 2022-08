Gedenkplek voor man uit Geldrop die omkwam door metalen bal

Op een gedenkplek in de Kasteeltuinen in Geldrop kunnen mensen sinds maandag hun steun betuigen aan de nabestaanden van de man die daar om het leven kwam. De 65-jarige man uit Geldrop liep zondag achter de heg van de tuin waar op dat moment de Nederlandse kampioenschappen Highland Games plaatsvonden. Een metalen bal die over de heg slingerde kwam tegen zijn hoofd aan en dat werd hem fataal.

Evie Hendriks Geschreven door

In de tuinen achter het kasteel in Geldrop is maandag een bankje neergezet met bloemen erop. Mensen kunnen iets opschrijven in het boekje dat op het bankje ligt. Veel mensen hebben het ongeluk zondag zien gebeuren. Op het fatale moment waren de Nederlandse kampioenschappen Highland Games in volle gang. "Het was geen toeschouwer. Hij heeft de bal dus helemaal niet zien aankomen", legde een omstander eerder uit aan Omroep Brabant. De spelers werden opgeschrikt door een vrouw die heel hard gilde. De 65-jarige man bleek geraakt te zijn door een metalen bal die gebruikt werd tijdens een spel, het zogenaamde hammer throw. Een traumahelikopter en verschillende hulpdiensten werden opgeroepen maar dat mocht niet baten. De man overleed aan zijn verwondingen.