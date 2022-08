Bijna ongeluk Rijen; 'vrijwel iedere machinist maakt dit mee'

"Ik vind het heel bijzonder dat mensen voor een paar seconden tijdwinst hun leven wagen", zegt treinmachinist Jan Slaats. Hij reageert hiermee op het bijna ongeluk zondag bij de spoorwegovergang in Rijen. Een jonge fietser kon net op tijd van zijn fiets springen anders was hij onder de trein beland. Zijn fiets overleefde de botsing niet.

"Bijna iedere machinist heeft wel een ongeluk of een bijna ongeluk op het spoor meegemaakt", weet Jan. "Het gevaarlijkst zijn de overgangen vlakbij een station. Dan ziet een reiziger zijn stoptrein op het perron klaarstaan en steekt snel over. Op dat moment kan er zomaar van de andere kant een sneltrein met 130 kilometer per uur voorbij razen."

"Ik kijk dan of de machinist lekker in zijn vel zit en ontspannen over het spoor rijdt. Als dat niet zo is, ga ik vaker mee. Eigenlijk weet je al wanneer hij het eerste station uitrijdt of het goed zit."

Ook zo'n bijna ongeluk kan veel impact hebben en niet alleen op de machinist. "Zo'n machinist ziet in zijn ooghoek iets opduiken, of nog erger ziet het aankomen. Hij drukt dan keihard op de rem, maar staat pas na 500 meter stil. Je hart slaat dan tien keer over."

De afgelopen 5 jaar zijn er in Brabant jaarlijks tussen de 1 en 8 ongelukken op spoorwegen. Er is een grillig verloop in het aantal ongelukken. Een woordvoerder van Prorail heeft de indruk dat het veiliger wordt maar ook drukker waardoor aan de cijfers moeilijk een conclusie te verbinden is. Onze provincie telt nog één onbewaakte spoorwegovergang en die ligt op een privé terrein. In totaal zijn er in Brabant 209 overwegen.

Toen Jan las over het bijna ongeluk in Rijen dacht hij; "Oh jee, het is weer zover. Oh jee, weer een collega met een hartverzakking-ervaring rijker. Natuurlijk is het een opluchting dat het goed afgelopen is. Zeker wanneer je leest dat het om een jong kind gaat. Ergens is er ook altijd wat boosheid over de domheid van de verkeersdeelnemer. Een aanrijding is uiteindelijk iets wat niemand wil."

