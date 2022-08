Onderzoek naar oud-gynaecoloog levert geen 'nieuwe' kinderen op

Uit onderzoek naar oud-gynaecoloog Henk Nagel van het voormalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch zijn geen andere kinderen van deze arts naar voren gekomen dan het ene kind dat al bekend was. Dat meldt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), de opvolger van het Carolus. De arts gebruikte zijn eigen zaad om patiënten zwanger te maken zonder de wensouders hierover te informeren.

Nagel overleed in mei van dit jaar, maar werkte nog wel mee aan het onderzoek.

"Tot op heden is één donorkind gematcht aan de oud-gynaecoloog, dit betreft het donorkind dat zich in 2021 heeft gemeld bij het JBZ. Na de oproep van het JBZ aan donorkinderen en ouders met afstammingsvragen om zich te melden, hebben zich zeven mensen gemeld. Dit leverde geen nieuwe matches op", schrijft het ziekenhuis.

Eerder meldde het JBZ dat Nagel de enige arts was die zich tussen 1977 en 1985 in het Carolus Ziekenhuis bezighield met kunstmatige inseminatie. Tot 2004 mochten spermadonoren anoniem blijven en waren er amper wetgeving en controle op dit gebied. Er is ook vaak weinig administratie van de behandelingen.

'Zaak van andere aard'

De speciale onderzoekscommissie noemt de zaak 'van andere aard en omvang dan vergelijkbare cases in het land'. Maar dat neemt volgens haar 'niet weg dat het handelen van de oud-gynaecoloog ook toen medisch ethisch gezien onjuist was en in strijd met de geldende professionele normen, ook al kwam dat voort uit zijn grote betrokkenheid'.

Nagel verklaarde tijdens het onderzoek dat hij ;'de intentie had om vrouwen te helpen vanuit betrokkenheid'.

'Ging solistisch te werk'

De commissie concludeert verder dat Nagel 'zoals destijds gebruikelijk, solistisch te werk ging bij vruchtbaarheidsbehandelingen en er tussen collega's onderling weinig zicht was op elkaars handelen'.

Didi Braat, voorzitter van de externe onderzoekscommissie, zegt: "Elke casus is anders, maar wat voor mij duidelijk is, is dat door solistisch te werken, artsen sneller over de grenzen van betrokkenheid gaan."

