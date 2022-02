Oud-gynaecoloog Nagel insemineerde vrouwen met eigen zaad: 'Ik moest wat'

Het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch (Foto: ANP 199/Wim Hollemans).

De oud-gynaecoloog Henk Nagel (82) die zijn eigen zaad heeft gebruikt om patiënten zwanger te maken, heeft geen spijt van zijn daden, zegt hij tegen de Volkskrant. Tussen 1977 en 1985 werkte hij bij het toenmalige Carolus Ziekenhuis en daar heeft hij in ieder geval één kind verwekt. Maar dat was een andere tijd, vindt hij. "Ze vinden het nu ontoelaatbaar, maar was dat toen ook zo? Nee!"

Nagel doet voor een keer zijn verhaal in De Volkskrant. Daarin vertelt hij dat hij het insemineren van vrouwen met zijn eigen sperma, jarenlang geheim heeft gehouden. Pas vorig jaar vertelde hij het zijn vrouw. Begin deze maand kwam de zaak aan het licht toen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waar het Carolus in is opgegaan, een bericht naar buiten bracht. Er had zich een nakomeling van Nagel bij hen gemeld. In het interview met De Volkskrant legt Nagel uit dat de tijden heel anders waren, toen hij werkte als gynaecoloog. Hij insemineerde vrouwen die zwanger wilden worden, met zaad dat hij bestelde bij de Geertgenkliniek. Die leverde dan bevroren rietjes met sperma, volledig anoniem.

"Het is een beperkte oplage, zullen we maar zeggen."

Maar het gebeurde wel eens dat er niet geleverd werd, terwijl Nagel dan wel een vrouw op zijn spreekuur had zitten. "Dan moest ik toch wat doen", zegt Nagel in de krant. Maar hij vertelde de vrouwen niet over zijn persoonlijke donatie. "Ik vond dat niet nodig, donaties waren anoniem." Hoe vaak hij vrouwen met zijn eigen zaad heeft geïnsemineerd, weet Nagel niet meer. Hij schat ongeveer vier keer. Of er meer dan één kind uit is voortgekomen, weet hij ook niet. "Maar het zullen er geen vijftig zijn", zegt een woordvoerder van de familie. "Het is een beperkte oplage, zullen we maar zeggen." Nagel wilde naar eigen zeggen niet het risico lopen dat 'zijn' kinderen elkaar op een later moment in hun leven tegen te komen.

"Ik kreeg niet het idee dat ik zijn vader ben."

De zaak kwam aan het rollen toen zich in 2018 een man meldde bij Nagel. Die wist dat de arts zijn moeder had behandeld voor vruchtbaarheidsproblemen en was op zoek naar zijn biologische vader. Uit een match bij een commerciële DNA-databank bleek dat hij verwant is met een nicht van Henk Nagel, die dezelfde achternaam heeft. De man wist dat zijn moeder bij Nagel behandeld was en de oud-gynaecoloog gaf toe dat hij zelf wel eens de vader kon zijn. Maar Nagel had geen warme gevoelens voor zijn zoon. Hij vertelde alleen welke erfelijke aandoeningen er in de familie voorkomen en hoe het destijds met de moeder van de man is gegaan. "Ik had er geen gevoelens bij", zegt Nagel. "Ik kreeg niet het idee dat ik zijn vader ben of er enige bemoeienis mee heb."

"Zou ik me ervoor moeten schamen? Helemaal niet."