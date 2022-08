Deze mensen kunnen niet zonder epi-pen, maar die is nauwelijks te krijgen

Brabanders die allergisch zijn voor wespensteken bellen momenteel massaal apotheken af om aan epi-pennen te komen. Die kunnen ze echter ook niet leveren en dat zorgt voor onrust. "Henk was bijna dood."

Malini Witlox & Peter de Bekker Geschreven door

Drie weken geleden was Henk, de partner van Mieke, aan het werk op de boerderij toen hij met een hooivork in een baal hooi prikte. Er bleek een wespennest in te zitten. "Hij werd aangevallen en kon niets meer, hij viel helemaal weg", vertelt Mieke. "Ik heb 112 gebeld, er is een traumahelikopter gekomen en een ziekenwagen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, ik ben er achteraan gereden. Zonder hulp was hij dood geweest. Hij weet ook niets meer van het bezoek aan het ziekenhuis", zegt ze.

"Ik heb een herhaalrecept, maar ik kan bellen wat ik wil, het is nergens te krijgen."

Henk bleek allergisch te zijn voor wespen, iets wat ze niet wisten. Toen ze het ziekenhuis verlieten, zei de arts dat ze de volgende dag meteen een epi-pen moesten halen. "Bij onze apotheek in Erp hadden ze die niet meer, ik heb daarna naar Boekel en andere apotheken in de omgeving gebeld." Uiteindelijk mocht ze er één komen halen bij de apotheek van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. "Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je er twee in huis hebt. Soms is één injectie namelijk niet genoeg. Ik heb nog een herhaalrecept, maar kan bellen wat ik wil, epi-pennen zijn nergens te krijgen", vertelt een bezorgde Mieke.

"Bij mijn apotheek waren nog twee kinderpennen beschikbaar."

Aan epi-pennen komen is een drama op dit moment, beaamt Jeffrey. De Ossenaar is vanwege zijn allergie voor wespensteken al tien jaar afhankelijk van deze pennen. Maar zoals zoveel medicijnen zijn ook epi-pennen op dit moment schaars in Nederland. Terwijl die van levensbelang zijn voor mensen zoals Jeffrey en mensen die een allergische reactie krijgen na het eten van noten. Vanwege het wespenseizoen dat dit jaar al vroeg intrad, wilde Jeffrey bijtijds voorzorgsmaatregelen nemen. "Normaal gesproken heb je een pen bij je en daarnaast nog een reservepen. Mijn pen was over de datum, dus wilde ik nieuwe bestellen." Maar dat ging niet zomaar, merkte hij. "Bij mijn apotheek waren nog wel twee kinderpennen beschikbaar", vertelt de Ossenaar. Die sloeg hij dus maar snel in, voor het geval dat. "Dit is het enige wat ik op dit moment nog heb. De inhoud van deze twee kinderpennen komt overeen met de inhoud van een normale pen voor volwassenen. Maar je moet ze dan wel allebei toedienen. Vervolgens is het doorschakelen naar een eventuele ambulancedienst."

"Ik heb er ruim vijf weken op moeten wachten."

Joyce kreeg net zoals Jeffrey twee kinderdoses aangeboden. "Ik heb er ruim vijf weken op moeten wachten", laat ze weten. Margreet wacht nog op een epi-pen. "Mijn apotheek heeft heel de omgeving afgebeld, helaas geen pen!" Uiteindelijk kreeg ze een pen mee die minder over de uiterste datum is dan degene die ze had. Wilma lijkt mazzel te hebben. Ook bij haar was de epi-pen niet op voorraad, maar die is nu bij een apotheker in het buitenland besteld. "Die komt over twee dagen binnen, hoop ik." Annie is naar eigen zeggen ooit bijna gestikt na een wespensteek. "Ik heb het dus niet zo op die beestjes." Haar pennen zijn aan vervanging toe en dus ze gaat snel bellen om er nog aan te komen. Marianne heeft een tip. Zij bestelt de pennen altijd al in het voorjaar. "Nooit wachten tot de wespenmaand gaat komen", adviseert ze. "Dan kun je achter het net vissen."