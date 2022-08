Man in problemen bij zwemplas in Drunen

Wachten op privacy instellingen... Er waren veel mensen in de buurt toen de man in de problemen kwam (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). Er werd ook een traumahelikopter ingeschakeld (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 Ambulance, politie, brandweer en een traumahelikopter. Ze werden allemaal opgeroepen nadat een man bij het zwemmen in Drunen in de problemen was gekomen. Hij is uiteindelijk in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Een man die dinsdag in de problemen kwam bij het zwemmen in een plas in Drunen is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Dit meldt een 112-correspondent. Het slachtoffer was gaan zwemmen in een zandafgraving aan de Kanaalweg.