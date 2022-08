Van Nistelrooij en De Jong loven karakterploeg PSV na spektakelstuk

Na afloop waren Ruud van Nistelrooij en Luuk de Jong eensgezind. Het was niet goed wat PSV liet zien, maar dat er alsnog gewonnen werd van AS Monaco was een geweldige prestatie. De spits werd matchwinner in de verlenging en gaf al toe dat hij van de adrenaline waarschijnlijk voorlopig nog niet slaapt.

“We hadden het lastig, maar we bleven in de wedstrijd. Niemand liet zijn kop hangen, dat laat zien dat we veel karakter in deze ploeg hebben. We blijven doorgaan.”

'Veerkracht' was het woord dat Luuk de Jong gebruikte na afloop. PSV won wonderbaarlijk met 3-2 van AS Monaco en houdt zicht op de Champions League. De spits loofde de instelling van zijn ploeg. Want hoewel PSV 120 minuten lang onder druk stond en zelfs op achterstand, bleven de elf erin geloven.

Ook trainer Ruud van Nistelrooij was vol lof over zijn elftal. “We weten dat we nog niet op het niveau zitten van de Champions League. Dat zag je vandaag ook. Maar dit is een uitzonderlijk team. Er zit iets in deze ploeg. Ze geven nooit op. Ik zie ook genoeg wereldacties. De sliding van Armando Obispo die de 3-1 voorkomt, de reddingen van onze keeper en het koppen van Luuk de Jong, het is allemaal van wereldklasse.”

Het feit dat PSV nog niet op het niveau zit van de Champions League baat de trainer geen zorgen. “Het moet dan ook meezitten. We laten vandaag zien dat we op andere manieren wel kunnen winnen. In Nederland willen we altijd 80 procent balbezit maar dat is niet altijd de beste manier.”