Dode zwemmer gevonden bij zoekactie in Surfvijver Waalwijk

Bij de zoekactie naar de vermiste man in de Surfvijver in Waalwijk is een lichaam gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie woensdagochtend. De Poolse man raakte dinsdagavond vermist.

Sandra Kagie Geschreven door

Een grote zoekactie naar de man die dinsdagavond te water raakte aan de Vijverlaan in Waalwijk leverde die avond niks op. Rond elf uur werd de zoektocht gestaakt omdat het donker werd. Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie begonnen woensdagochtend met een nieuwe zoekactie. Daarbij zetten ze volgens een woordvoerder van de politie onder meer een sonarboot in. Ook duikers hielpen mee met het zoeken. "Was het gisteravond nog een reddingsactie. Nu spreken we van een bergingsactie", legde de woordvoerder eerder uit. Dinsdagavond rond negen uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd door bezoekers van de Surfvijver. Die hadden volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iemand achter een luchtbed aan zien zwemmen. Die persoon verdween vervolgens onder water. Vriend wel gered

De man was volgens de politie met een vriend op het water toen ze in de problemen kwamen. Omstanders wisten de tweede man wel te redden. Uit het verhaal van deze man bleek vervolgens dat zijn vriend niet meer boven water was gekomen. Een politiehelikopter hing dinsdagavond boven de Surfvijver en vanaf twee boten werd naar de man gezocht. Ook een duikteam van de brandweer kwam naar Waalwijk. Dit alles dus tot woensdagochtend zonder resultaat. Toegang afgezet

De toegang naar de plas is woensdagochtend afgezet. Dat geldt ook voor de parkeerplaatsen. Dit vanwege de uitgebreide zoekactie. Na de vondst van het lichaam werd een deel van de plas afgezet met zwarte schermen.

Foto: Raymond Merkx / Omroep Brabant.

In Drunen kwam een zwemmer eerder op dinsdag ook al in de problemen. Hij werd uit het water gehaald. Volgens een 112-correspondent werd hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was gaan zwemmen in een zandafgraving aan de Kanaalweg. LEES OOK: Man in problemen bij zwemplas in Drunen

De zoekactie ging woensdagochtend verder (foto: Raymond Merkx / Omroep Brabant).

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision.

De zoekactie bij de Surfvijver in Waalwijk (foto: Iwan van Dun / SQ Vision).