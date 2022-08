Man vermist in Surfvijver in Waalwijk: zoekactie gaat vandaag verder

Een grote zoekactie naar een man die dinsdagavond te water raakte bij de Surfvijver aan de Vijverlaan in Waalwijk heeft niks opgeleverd. Rond elf uur werd de zoektocht vanwege de invallende duisternis gestaakt. De vermissing van de man werd rond negen uur dinsdagavond voor het eerst gemeld.

Rond die tijd werd volgens het Brabants Dagblad een man door omstanders uit het water gered. Hij was met een vriend op het water bezig op een soort luchtbedje. Zijn vriend kwam echter niet meer boven. Vervolgens werd een zoekactie gestart.

Een politiehelikopter hing boven de Surfvijver, vanaf twee boten werd naar de man gezocht en ook een duikteam van de brandweer kwam naar Waalwijk. Dit zonder resultaat. Woensdag wordt de zoekactie hervat.

In Drunen kwam een zwemmer eerder dinsdag ook al in de problemen. Hij werd uit het water gehaald en volgens een 112-correspondent in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was gaan zwemmen in een zandafgraving aan de Kanaalweg.

LEES OOK: Man in problemen bij zwemplas in Drunen