Man vermist in Surfvijver in Waalwijk: zoekactie gaat verder

Een grote zoekactie naar een man die dinsdagavond te water raakte bij de Surfvijver aan de Vijverlaan in Waalwijk heeft die avond niets opgeleverd. Rond elf uur werd de zoektocht gestaakt omdat het donker werd. De vermissing van de man werd rond negen uur dinsdagavond voor het eerst gemeld. Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie zijn woensdagochtend rond tien uur begonnen met een nieuwe zoekactie.

Poolse mensen Hoewel aanvankelijk onduidelijk was of er echt iemand werd vermist, werd het zekere voor het onzekere genomen en werd een zoekactie opgestart, zegt de woordvoerder. De hulpdiensten wisten ook het groepje waar de vermiste man bij hoorde te vinden. Volgens de woordvoerder gaat het om Poolse mensen. Dat groepje bevestigde dat een van hun vrienden niet meer boven water was gekomen.

In Drunen kwam een zwemmer eerder op dinsdag ook al in de problemen. Hij werd uit het water gehaald. Volgens een 112-correspondent werd hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was gaan zwemmen in een zandafgraving aan de Kanaalweg.

