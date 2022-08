Betrapt! Max spot Michael de Leeuw in de trein naar Willem II

Max Pijnenburg uit Breda probeert altijd als eerste te weten te komen welke voetballer naar welke club gaat. En dinsdag had hij zijn grootste scoop in zijn loopbaan: Michael de Leeuw vertrekt bij FC Groningen en gaat spelen voor Willem II. Hoe Max dat weet? Hij zag De Leeuw in de trein met een grote koffer op weg naar Tilburg.

De ontmoetingen met een speler die naar een andere club gaan, komen altijd onverwacht. De meest geruchtmakende ontdekking was in 2020 toen de eigenaar van friettent De Willem, vlakbij het Philips Stadion, ineens Mario Götze spotte. Maar wie verwacht er nou een profvoetballer in de trein in de spits met een grote koffer? Max Pijnenburg zag de man dinsdag zitten en meende hem te herkennen. “Hij had behalve die grote koffer ook nog een rugzak bij zich, met nummer 8 daarop. Het nummer waarmee hij bij FC Groningen speelde. En toen wist ik het zeker”, vertelt hij in het ochtendprogramma WAKKER! op Omroep Brabant Radio.

"Michael slaapt vanavond bij zijn ouders die in Tilburg wonen."

Verschillende media doken op het verhaal van Max, die al jaren alle voetbalnieuws probeert te ontdekken voor het in de media verschijnt. Het is een sport voor veel fans om via allerlei kanalen te ontdekken wie naar welke club gaat. Zo worden er vliegtuigen gevolgd en wordt bijvoorbeeld ontdekt of familie van een speler ineens een club gaat volgen op sociale media. RTV Noord zocht na de scoop van Max uit dat De Leeuw afgelopen weekend al niet bij de selectie van FC Groningen voor de wedstrijd tegen Volendam zat. Hij zat met wat vrienden op de tribune. Na de wedstrijd tegen FC Volendam vertelde technisch directeur Mark-Jan Fledderus al dat FC Groningen een akkoord had met Willem II over een overgang van De Leeuw. Dinsdagavond reisde De Leeuw met de trein naar Brabant. "Michael slaapt vanavond bij zijn ouders die in Tilburg wonen en dan gaan we morgen in gesprek", laat technisch directeur Teun Jacobs van Willem II aan RTV Noord weten. "We vinden Michael nog altijd een interessante speler en gaan graag nog met hem in zee."

"De Leeuw deed helemaal niet moeilijk en keek recht in de lens."

Jacobs vindt het wel grappig dat De Leeuw al door Max Pijnenburg werd gespot in de trein naar Tilburg met een grote koffer. "Dan heeft hij er vast vertrouwen in dat we er snel uit gaan komen', lacht Jacobs. Max is blij met zijn scoop na al die jaren zoeken: “Mensen zeiden tegen mij dat ik een foto moest maken. De Leeuw deed helemaal niet moeilijk en keek recht in de lens. Mijn Twitteraccount ontplofte.” Michael de Leeuw komt uit Tilburg en speelde voor veel clubs, maar nooit voor het eerste van Willem II. En daar lijkt nu, op z’n 35ste verandering in te komen.