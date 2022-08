'Tandartsenketen betaalde ruim 2 miljoen euro losgeld aan hackers'

Tandartsenorganisatie Colosseum Dental, met de hoofdvestiging in Oosterhout, zou ruim twee miljoen euro aan losgeld hebben betaald om een eind te maken aan een cyberaanval. Dat meldt de Volkskrant.

Het bedrijf zelf wil dat niet bevestigen, meldt de krant. Eerder maakte het bedrijf wel bekend geld te hebben betaald aan criminelen om weer toegang te krijgen tot de systemen.

Volgens de Volkskrant dreigden hackers onder meer gevoelige data van klanten openbaar te maken. Vaak gaat het dan om persoonsgegevens, zoals adressen en bankgegevens. Om wat voor data het precies gaat wil het bedrijf echter niet bevestigen.

Eerder was bekend geworden dat het bedrijf de digitale veiligheidsbreuk heeft gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ransomware

Het bedrijf zou door een gebrek aan back-upservers geen andere uitweg meer hebben gezien.

Eind vorige week werd bekend dat de praktijken van Colosseum Dental Nederland waren getroffen door een hack. Het ging om zogenoemde ransomware: software die de systemen van een bedrijf gijzelt en pas vrijgeeft tegen betaling, vaak met cryptovaluta.

In de hele Benelux telt Colosseum Dental meer dan honderd vestigingen, waarvan 38 in Brabant.

Afspraken met hackers

Het bedrijf liet maandag weten dat er contact was gelegd met de cyberaanvallers en dat er afspraken zijn gemaakt over teruggave en veiligheid van gegevens. Er werden externe specialisten in de arm zijn genomen om de gevolgen van de cyberaanval zo snel mogelijk te pareren.

Ook werd besloten om aangifte te doen.