Schorpioen reist mee in koffer van vakantieganger uit Kroatië

Een vrouw die net terugkwam van vakantie in Kroatië kreeg de schrik van haar leven toen ze tussen haar vuile was en halflege fles zonnebrandcrème een grote, giftige schorpioen ontdekte. Het diertje was in haar koffer gekropen en reisde in het vliegtuig mee naar Nederland.

De vrouw kon de schorpioen vangen en bracht hem naar Opvangcentrum De Maashorst in Schaijk. "Het gaat om de Euscorpius Croaticus", weten ze bij De Maashorst. "Ja, hij is giftig, maar absoluut niet dodelijk voor mensen", meldt het opvangcentrum. "De steek van deze schorpioen kun je vergelijken met een wespensteek." Quarantaine

De schorpioen blijft voorlopig nog even in quarantaine in Schaijk en zal daarna naar een reptielenopvang worden gebracht. Het gebeurt vaker dat schorpioenen in koffers worden gevonden na een vakantie. Een reiziger uit Amsterdam vond ooit bij thuiskomst uit Miami een schorpioen die vanuit Amerika meereisde. En een gezin uit Zoetermeer overkwam hetzelfde toen ze terugkwamen van een reis naar Kroatië.