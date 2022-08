Andrzej werd gered, maar treurt nu om zijn verdronken vriend

De hele nacht heeft de Poolse Andrzej (30) bij de Surfvijver in Waalwijk zitten wachten. Hij werd dinsdagavond uit het water gered, maar zijn vriend met wie hij het water op was gegaan, werd niet gevonden. Tot woensdagochtend. Wanneer agenten Andrzej rond twaalf uur het nieuws vertellen van de vondst van een lichaam barst hij in tranen uit.

Raymond Merkx & Sandra Kagie Geschreven door