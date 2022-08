Vrachtwagens moeten van A naar B, 'die hou je met wat bloemen niet tegen'

Heggen, wegversmallingen, chicanes en bloemen op de middenberm van de N264 door Sint Hubert moeten ervoor zorgen dat de overlast van vrachtwagens minder groot is. Dorpsbewoners vinden echter dat daar niets van terecht is gekomen. “We hebben nu een mooie weg, maar nog net zoveel last van vrachtwagens”, zegt Huub Schuurmans.

Sint Hubert wordt doorsneden door de provinciale weg N264. Dat is de kortste route tussen de snelweg A73 bij Haps en de A50 bij Uden. Het gevolg: een constante stroom van vrachtverkeer. Huub Schuurmans woont al jaren aan de weg en merkt het elke dag als hij met zijn auto achteruit zijn oprit af wil rijden. “Je moet erg opletten voor fietsers en voetgangers”, vertelt hij. “En dan ook nog op het verkeer. Het kan soms vijf minuten duren voordat ik de weg op kan.”

"Het is gewoon een drama."

Op deze zonnige dag in augustus lijkt dat wat makkelijker te gaan. Het is vakantie. Maar toch. Non-stop komt de een na de andere vrachtwagen door het dorp. “We hebben heel veel last van geluid en trillingen.” Terwijl Huub dit vertelt raast er weer een vrachtwagen voorbij. “Ja, daar komt er weer een. Het blijft zo de hele dag doorgaan. Het is gewoon een drama." Het probleem is al jaren bekend en is volgens Huub alleen maar erger geworden sinds Haps, een stukje verderop, in 2017 een rondweg kreeg. Zo’n rondweg kwam er niet voor Sint Hubert. Wat er wel gebeurde, is dat de provincie een half jaar geleden de weg door het dorp heeft aangepakt. Zo is er een heg tussen de weg en het fiets- en voetpad gekomen. De rijbaan is wat smaller gemaakt en zijn er chicanes gekomen. “Ook zijn er bloemen in de middenberm geplant”, vult Huub aan. Maar of daardoor vrachtwagens Sint Hubert nu mijden?

We willen het liefste een vrachtwagenverbod.

“Er is ons verteld dat het ontmoedigd zou worden door de weg minder aantrekkelijk te maken”, vertelt dorpsgenoot Hans Brouwers. Volgens hem en Huub is er nu een half jaar later helemaal niet minder druk op geworden. “We hebben wel een mooiere weg,” zegt Huub, “maar er rijden nog net zoveel vrachtwagens. Dit is dus gewoon mislukt.” Wat er dan wel moet gebeuren? Huub: “We willen dat de vrachtwagens een andere route gaan kiezen. Maar hoe is de grote vraag. Het liefste met een vrachtwagenverbod hier, maar dat zal er niet in zitten.” Hans vult aan: “Een rondweg zou het mooist zijn, maar dan wel op een manier dat anderen daar geen overlast van hebben.”

Huub en Hans zien de ene na de andere vrachtwagen door het dorp rijden (foto: Jos Verkuijlen).

De inwoners van Sint Hubert zullen met de vrachtwagens moeten leren leven, denkt verkeerskundige Ruud Hornman. “Eigenlijk kan je niks”, zegt hij. “Een vrachtwagenverbod kan niet, want het is een provinciale weg. Een rondweg gaat weer door de natuur of langs de huizen van anderen.”

"Eigenlijk is er geen goede oplossing. Zo triest is het.”