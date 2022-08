Ex-inbreker Evert geeft tips hoe je kunt voorkomen dat jij de volgende bent

Een inbreker weet altijd de zwakke plekken van een huis te vinden en als oud-inbreker weet Evert Jansen precies hoe je een huis moet beschermen. Hij verzorgt trainingen om mensen bewust te maken van de zwakke punten in en rondom hun huis. Bijvoorbeeld: elektriciteit.

“Veel mensen hebben tegenwoordig een stopcontact in de tuin zitten. Zorg dat die geen stroom heeft als je lang weggaat. Inbrekers kunnen hier hun boormachine insteken om het slot uit te boren”, legt Evert uit.

Ook is het wijs om de kliko en ladder niet in je tuin te laten staan. “Zet deze in je schuur en sluit die af, dan kunnen inbrekers ze niet gebruiken om je dak op te klimmen en via een raam je huis binnen te komen.”

Toename van inbraken

Shamal Swiers werkt bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en ziet een nieuwe trend. “Wat we tegenwoordig steeds meer zien zijn inbrekers die wachten tot ze zeker weten dat niemand thuis is en dan toeslaan.” In de eerste zes maanden van dit jaar zorgde dat voor een toename van 20 procent.

Door thuiswerken werden mensen volgens Swiers wel bewuster van hun eigen veiligheid. “Mensen gaan om zich heen kijken als ze thuiswerken. Dan zien ze dat er bijvoorbeeld een slot vervangen moet worden of dat een raam niet goed sluit.”

Brabant heeft nu drie steden in de top tien van meeste inbraken staan:

Eindhoven op plek 5,

Tilburg op plek 9,

Breda op plek 10.

Het CCV heeft een keurmerk voor huizen die goed beveiligd zijn. “Het Politiekeurmerk Veilig Wonen gaat vooral over de beveiliging van het huis en of dit goed gemonteerd is”, legt Swiers uit. “Als een huis voldoet aan de eisen kan het gevaar van een geslaagde inbraak wel vijf keer zo klein worden.”

Nog meer tips

Ook voor de vakantieperiode die aangebroken is, zijn er veel tips: