Marianne Vos bedenkt een truc om diskwalificatie te voorkomen

Marianne Vos stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. De wielrenster uit Babyloniënbroek werd zondag gediskwalificeerd na haar overwinning in een Zweedse eendagskoers, omdat ze een tijdje in een verboden houding fietste. Om een herhaling daarvan te voorkomen, plakte ze dinsdag een geheugensteuntje op haar stuur: 'Niet liggen'.

Het was een bittere pil afgelopen weekend. Vos kwam in het Zweedse Vargarda na dik 125 kilometer als eerste over de streep. Feest, zou je denken, maar daar stak wielerbond UCI een stokje voor. Op beelden was namelijk te zien hoe Vos eerder in de rit in de zogeheten 'puppy paw'-houding reed, waarbij de handen los over het stuur bungelen.

Drie seconden

Extra zuur is dat Vos slechts drie seconden in de bewuste houding reed. Die positie lijkt nog het meeste op de houding voor een tijdrit. Het grote verschil is alleen dat er op een tijdritfiets een speciale beugel is bevestigd, waardoor het veel makkelijker is om de fiets onder controle te houden. Op een gewone fiets is het sinds 2021 verboden om de armen over het stuur te laten hangen. Daarmee hoopt de UCI valpartijen te voorkomen.