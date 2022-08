Scootmobieler raakt klem onder brandslangkast en overlijdt: 'Heel triest'

Een oudere vrouw is woensdagmiddag in Uden op treurige wijze om het leven gekomen. Ze kwam in een parkeergarage met haar scootmobiel klem te zitten onder een brandslangkast. "Het is heel triest."

Met die woorden omschrijft Leo Teulings het noodlottige ongeval. Teulings is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw aan de Pastoor Spieringsstraat, waar ook de privégarage bij hoort. "Het was een fijne vrouw van een jaar of 80, maar nog heel vitaal. Ze ruimde altijd de lift op als mensen troep achterlieten. We wilden binnenkort nog een bloemetje naar haar sturen als bedankje daarvoor."

Zo ver komt het dus niet meer. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de garage heeft niemand gezien. Wel is duidelijk dat er naast de brandslangkast een stekkerdoos ligt, waar de vrouw altijd haar scootmobiel oplaadde. "Een half jaar geleden is ze al eens vast komen te zitten onder de kast. Waarschijnlijk is het nu op dezelfde manier gebeurd. Misschien heeft ze per ongeluk een pedaal ingedrukt of een hendeltje losgelaten."

Twee bewoners van het complex vonden de vrouw en belden 112. "Een van hen was erg aangedaan", vertelt Teulings, die even later ook in de garage aankwam. "Met de ander ging het oké." Nog niet alle bewoners van het complex weten wat er is gebeurd. "We gaan een briefje in de lift ophangen."

De scootmobiel stond een paar uur later nog op de plek van het ongeluk. Die zal later worden weggehaald, net als de stekkerdoos. "We hadden met de VvE al besloten dat die zou verdwijnen." De politie meldde woensdagavond ook dat er sprake is geweest van een noodlottig ongeval.